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Новини Операція США проти Ірану
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США можуть укласти угоду з Іраном вже цього місяця, - Трамп

Трамп розповів, коли укладуть угоду з Іраном

Президент Дональд Трамп припустив, що Штати "цілком можливо" укладуть угоду з Іраному до візиту короля Великої Британії до США наприкінці квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky news.

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Подробиці

"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран. - Ред.) добряче побили. Це цілком можливо", - зазначив лідер США.

Читайте: Кошта закликав Іран скористатися імпульсом перемир’я для вирішення ядерного питання

Що передувало?

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Автор: 

Іран (3618) США (26971) Трамп Дональд (9085)
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Топ коментарі
+8
Трамп програв. Ніякої угоди не буде.
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15.04.2026 13:32 Відповісти
+8
"трамп. Мистецтво укладати угоди"
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15.04.2026 13:33 Відповісти
+5
2 тижні потерпіти, а там нові 2 тижні почнуться
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15.04.2026 13:36 Відповісти

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