США можуть укласти угоду з Іраном вже цього місяця, - Трамп

Президент Дональд Трамп припустив, що Штати "цілком можливо" укладуть угоду з Іраному до візиту короля Великої Британії до США наприкінці квітня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky news.

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Подробиці

"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран. - Ред.) добряче побили. Це цілком можливо", - зазначив лідер США.

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Що передувало?

Раніше Трамп заявив, що війна з Іраном завершена.

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