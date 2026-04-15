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США можуть укласти угоду з Іраном вже цього місяця, - Трамп
Президент Дональд Трамп припустив, що Штати "цілком можливо" укладуть угоду з Іраному до візиту короля Великої Британії до США наприкінці квітня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky news.
Подробиці
"Це можливо. Цілком можливо. Їх (Іран. - Ред.) добряче побили. Це цілком можливо", - зазначив лідер США.
Що передувало?
- Раніше Трамп заявив, що війна з Іраном завершена.
Топ коментарі
+8 Moshe_Dayan
показати весь коментар15.04.2026 13:32 Відповісти Посилання
+8 Redcar Ukraine
показати весь коментар15.04.2026 13:33 Відповісти Посилання
+5 andriy niki1
показати весь коментар15.04.2026 13:36 Відповісти Посилання
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