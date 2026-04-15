Кошта закликав Іран скористатися імпульсом перемир’я для вирішення ядерного питання
Президент Європейської ради Антоніу Кошта зустрівся з кронпринцем Саудівської Аравії Мухаммедом бін Салманом та подякував Саудівській Аравії за стабілізуючу роль щодо врегулювання війни на Близькому Сході.
Про це Кошта написав він у соцмережі Х, інформує Цензор.НЕТ.
Роль Саудівської Аравії
"Ми високо цінуємо стабілізуючу роль Саудівської Аравії та її зусилля щодо сприяння діалогу та дипломатії. Вкрай важливо, щоб імпульс угоди про припинення вогню між США та Іраном був збережений, і щоб усі сторони добросовісно діяли для досягнення сталої, всеохоплюючої угоди", - зазначив він.
Кошта зазначив, що керівництво Ірану повинно скористатися цією можливістю, щоб вирішити занепокоєння міжнародної спільноти щодо ядерної зброї, балістичних ракет, свободи судноплавства в Ормузькій протоці та підтримки посередників, зокрема Хезболли.
"Дипломатія - єдиний шлях до міцного миру", - наголосив він.
Що передувало?
- Як повідомлялося, ЗМІ напередодні написали, що Трамп повідомив про завершення війни в Ірані.
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