РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10263 посетителя онлайн
Новости Операция США против Ирана
310 11

Кошта призвал Иран воспользоваться импульсом перемирия для решения ядерного вопроса

президент Европейского совета Антониу Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и поблагодарил Саудовскую Аравию за стабилизирующую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке. 

Об этом Кошта написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.

Роль Саудовской Аравии

"Мы высоко ценим стабилизирующую роль Саудовской Аравии и ее усилия по содействию диалогу и дипломатии. Крайне важно, чтобы импульс соглашения о прекращении огня между США и Ираном был сохранен, и чтобы все стороны добросовестно действовали для достижения устойчивого, всеобъемлющего соглашения", - отметил он.

Кошта отметил, что руководство Ирана должно воспользоваться этой возможностью, чтобы устранить опасения международного сообщества относительно ядерного оружия, баллистических ракет, свободы судоходства в Ормузском проливе и поддержки посредников, в частности - Хезболлы.

"Дипломатия - единственный путь к прочному миру", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, СМИ накануне написали, что Трамп сообщил о завершении войны в Иране.

Автор: 

Иран (2777) Саудовская Аравия (362) Антониу Кошта (123)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вони робитимуть ЯЗ далі, тому для них не існує ніякого "ядерного питання".
показать весь комментарий
15.04.2026 09:01 Ответить
Занепокоєний Кошта - приїзжаєш в Іран - аятоли ядерку виробляєте - ні - а якшо знайду?
показать весь комментарий
15.04.2026 09:01 Ответить
Без толку!
Треба їпашити
показать весь комментарий
15.04.2026 09:05 Ответить
У цього кошти на лобі написано: "Рожевий поні".
показать весь комментарий
15.04.2026 09:11 Ответить
Какой нах импульс,ядерная бабаха у аятолл будет,вопрос времен,как и ее применение по Израилю,избежать этого можно только сокрушив режим и разделив Иран на несколько частей.
показать весь комментарий
15.04.2026 09:16 Ответить
Ядерна країна не може програти війну: не потрібно там тисячи "бомб", достатньо 10-100 залежно від маштабу противника знищити найбільші міста.
показать весь комментарий
15.04.2026 09:16 Ответить
Ну, США В'єтнам програли, русню і США з Афгану виперли.
А взагалі ваш коментар навіює думку, що "хахлам давно пара сдавацца".
показать весь комментарий
15.04.2026 09:25 Ответить
По Вєтнаму, Афгану ніхто ядеркой не валив. Японії 35 кТ вистачило.
показать весь комментарий
15.04.2026 09:31 Ответить
А ще Корейську війну США програли.
Там Макартур закликав ЯЗ застосувати по військам Півночі. Не застосували. Програли.
показать весь комментарий
15.04.2026 09:34 Ответить
Яке перемир'я якщо Тромб вже заявив що завершив війну? В такому аспекті аятоли виглядають як переможці тому сподіватися що вони підуть хоча б на якісь поступки це себе смішно
показать весь комментарий
15.04.2026 09:21 Ответить
Для них ядерне питання, як для нас питання донбасу. Компромісів тут бути не може
показать весь комментарий
15.04.2026 09:35 Ответить
 
 