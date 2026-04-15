Кошта призвал Иран воспользоваться импульсом перемирия для решения ядерного вопроса
Президент Европейского совета Антониу Кошта встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и поблагодарил Саудовскую Аравию за стабилизирующую роль в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.
Об этом Кошта написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
Роль Саудовской Аравии
"Мы высоко ценим стабилизирующую роль Саудовской Аравии и ее усилия по содействию диалогу и дипломатии. Крайне важно, чтобы импульс соглашения о прекращении огня между США и Ираном был сохранен, и чтобы все стороны добросовестно действовали для достижения устойчивого, всеобъемлющего соглашения", - отметил он.
Кошта отметил, что руководство Ирана должно воспользоваться этой возможностью, чтобы устранить опасения международного сообщества относительно ядерного оружия, баллистических ракет, свободы судоходства в Ормузском проливе и поддержки посредников, в частности - Хезболлы.
"Дипломатия - единственный путь к прочному миру", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, СМИ накануне написали, что Трамп сообщил о завершении войны в Иране.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
