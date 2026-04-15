Глава Евросовета раскритиковал действия США и морскую блокаду Ирана
Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал действия США по военно-морской блокаде иранских портов, отметив неэффективность такого подхода.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в интервью политика для CNN.
Он подчеркнул, что подобные меры не способствуют разрешению конфликтов, и призвал к соблюдению международного права.
Критика блокады и позиция ЕС
Кошта заявил, что блокада не является эффективным инструментом для урегулирования ситуации.
"Мы считаем, что блокады не решают других блокад", - подчеркнул он.
Он также обратил внимание на инициативу Франции и Великобритании по созданию коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, назвав этот подход более реалистичным.
Международное право и дипломатические усилия
Политик отметил, что оптимальным вариантом было бы получение мандата Совета Безопасности ООН, однако признал, что это затруднено позицией отдельных стран.
"В идеальном мире у нас был бы этот мандат, но действовать можно и в других рамках", - сказал Кошта.
Он также выразил надежду на прогресс в переговорах между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, одновременно раскритиковав действия Израиля из-за несоблюдения международного права.
- По данным американских военных, в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, десятки самолетов и более десяти кораблей.
