Глава Евросовета раскритиковал действия США и морскую блокаду Ирана

Председатель Европейского совета Антониу Кошта раскритиковал действия США по военно-морской блокаде иранских портов, отметив неэффективность такого подхода.

Об этом говорится в интервью политика для CNN.

Он подчеркнул, что подобные меры не способствуют разрешению конфликтов, и призвал к соблюдению международного права.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Критика блокады и позиция ЕС

Кошта заявил, что блокада не является эффективным инструментом для урегулирования ситуации.

"Мы считаем, что блокады не решают других блокад", - подчеркнул он.

Он также обратил внимание на инициативу Франции и Великобритании по созданию коалиции для обеспечения безопасности в Ормузском проливе, назвав этот подход более реалистичным.

Международное право и дипломатические усилия

Политик отметил, что оптимальным вариантом было бы получение мандата Совета Безопасности ООН, однако признал, что это затруднено позицией отдельных стран.

"В идеальном мире у нас был бы этот мандат, но действовать можно и в других рамках", - сказал Кошта.

Он также выразил надежду на прогресс в переговорах между Израилем и Ливаном в Вашингтоне, одновременно раскритиковав действия Израиля из-за несоблюдения международного права.

По данным американских военных, в блокаде иранских портов задействованы более 10 тысяч военнослужащих, десятки самолетов и более десяти кораблей.

