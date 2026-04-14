Наслідки війни на Близькому Сході: МВФ погіршив прогноз для світової економіки, проте покращив – для Росії

Міжнародний валютний фонд (МВФ) покращив прогноз зростання ВВП Росії в 2026 році з 0,8% до 1,1%.

Прогноз зростання російської економіки на 2027 рік також підвищено – з 1% до 1,1%, свідчить оновлений звіт МВФ "Перспективи світової економіки" (WEO) .

Підставою для перегляду прогнозу щодо Росії у МВФ назвали вищі ціни на сировинні товари, ніж очікувалося.

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Водночас МВФ погіршив прогноз зростання світової економіки через наслідки конфлікту на Близькому Сході.

За оновленим прогнозом, глобальне зростання становитиме 3,1% у 2026 році та 3,2% у 2027 році. Раніше МВФ прогнозував збільшення світового ВВП цього року на 3,3%.

Водночас прогноз на 2027 рік залишається незмінним, адже експерти МВФ припускають, що активна фаза конфлікту завершиться до другого півріччя 2026 року.

Щодо України МВФ зберіг прогноз зростання ВВП на 2% у 2026 році та на 3,5% – у 2027-му.

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Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання реального ВВП України у 2025 році уповільнилося до 1,8%, порівняно із 3,2% у 2024 році та 5,5% – у 2023-му.