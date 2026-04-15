Отличный обмен мнениями: Израиль и Ливан провели переговоры в Вашингтоне

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Израиля и Ливана при посредничестве США, которая стала первыми переговорами такого уровня за долгое время.

Стороны положительно оценили результаты переговоров и договорились продолжить диалог.

Ход переговоров и позиции сторон

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что встреча прошла конструктивно и позволила сторонам лучше понять друг друга.

"Нам понравилось общаться друг с другом. У нас был замечательный обмен мнениями, который длился более двух часов", - отметил он.

По его словам, стороны продемонстрировали сближение позиций и общее видение ключевых вопросов безопасности.

Читайте также: Эрдоган резко раскритиковал Израиль и пригрозил военными действиями

Роль США и дальнейшие шаги

Посредником в переговорах выступил государственный секретарь США Марко Рубио, который назвал эту встречу исторической и важной для будущего региона.

"Мы надеемся очертить рамки, которые станут основой для установления подлинного и прочного мира", - заявил он.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что переговоры были продуктивными. Стороны согласились продолжить диалог.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении начать прямые мирные переговоры с Ливаном. Одной из ключевых тем должно стать разоружение группировки "Хезболла" и стабилизация отношений между странами.

Читайте также: Зеленский о задержке поставок ракет для Patriot: У нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем