Отличный обмен мнениями: Израиль и Ливан провели переговоры в Вашингтоне
В Вашингтоне состоялась встреча представителей Израиля и Ливана при посредничестве США, которая стала первыми переговорами такого уровня за долгое время.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Euronews.
Стороны положительно оценили результаты переговоров и договорились продолжить диалог.
Ход переговоров и позиции сторон
Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что встреча прошла конструктивно и позволила сторонам лучше понять друг друга.
"Нам понравилось общаться друг с другом. У нас был замечательный обмен мнениями, который длился более двух часов", - отметил он.
По его словам, стороны продемонстрировали сближение позиций и общее видение ключевых вопросов безопасности.
Роль США и дальнейшие шаги
Посредником в переговорах выступил государственный секретарь США Марко Рубио, который назвал эту встречу исторической и важной для будущего региона.
"Мы надеемся очертить рамки, которые станут основой для установления подлинного и прочного мира", - заявил он.
В Госдепартаменте США подчеркнули, что переговоры были продуктивными. Стороны согласились продолжить диалог.
- Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении начать прямые мирные переговоры с Ливаном. Одной из ключевых тем должно стать разоружение группировки "Хезболла" и стабилизация отношений между странами.
А теперь пора куярить друг друга.
Але дядя Трамп дуже наполягав, що поговорити треба. 😁