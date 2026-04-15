Отличный обмен мнениями: Израиль и Ливан провели переговоры в Вашингтоне

Переговоры между Израилем и Ливаном

В Вашингтоне состоялась встреча представителей Израиля и Ливана при посредничестве США, которая стала первыми переговорами такого уровня за долгое время.

Стороны положительно оценили результаты переговоров и договорились продолжить диалог.

Ход переговоров и позиции сторон

Посол Израиля в США Йехиэль Лейтер заявил, что встреча прошла конструктивно и позволила сторонам лучше понять друг друга.

"Нам понравилось общаться друг с другом. У нас был замечательный обмен мнениями, который длился более двух часов", - отметил он.

По его словам, стороны продемонстрировали сближение позиций и общее видение ключевых вопросов безопасности.

Роль США и дальнейшие шаги

Посредником в переговорах выступил государственный секретарь США Марко Рубио, который назвал эту встречу исторической и важной для будущего региона.

"Мы надеемся очертить рамки, которые станут основой для установления подлинного и прочного мира", - заявил он.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что переговоры были продуктивными. Стороны согласились продолжить диалог.

  • Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о намерении начать прямые мирные переговоры с Ливаном. Одной из ключевых тем должно стать разоружение группировки "Хезболла" и стабилизация отношений между странами.

до чого тут керівництво лівану, яке не контролює власну країну, в якій править хезбола?
Ліван допустився фатальної помилки коли прийняв "палестинстких біженців". Вони виявились "хезболіанцями". Сьогодні в Лівані військові підрозділи хезболи більш потужні ніж армія Лівану. Хезболіанці виявились узурпаторами, окупантами і рейдерами Лівану. Як від цього "палестинського сміття" позбавитись без тотального винищення " в Лівані навіть не уявляю. Ніхто з сусідів їх не прийме в якості біженців. Куди їх дівати? - Лівану вони не потрібні, сусіднім країнам теж, а ізраїльтяни вбивають безжально, масово і знищують житло в нуль вздовж кордону на глибину 30 км. Вже 1,2 млн. "хезболіанських" "палестинських біженців" просочуються вгдиб території Лівану. І єдині їх професії це ненависть до Ізраїлю та отримання гуманітарної допомоги. Зважте що цим "палестинські біженці" займаються від колиски до могили десятиліттями...
Пора нищити кацапіг прямо в посольствах лінчувати 🤣🤣🤣
Поговорили и договорились, молодцы!
А теперь пора куярить друг друга.
Пора нищити кацапіг прямо в посольствах лінчувати 🤣🤣🤣
тебя кацапы опять поймали в европе и в задницу отодрали?
до чого тут керівництво лівану, яке не контролює власну країну, в якій править хезбола?
Ну от ізраїльтяне теж так вважають.
Але дядя Трамп дуже наполягав, що поговорити треба. 😁
А ще кава і пампушка.Уйо..ки.Як ви дістали політичні імпотенти.
Чудово хлопці. Хезбола ще зранку написала, що можете побалакати але іх це не цікавить.
Ліван допустився фатальної помилки коли прийняв "палестинстких біженців". Вони виявились "хезболіанцями". Сьогодні в Лівані військові підрозділи хезболи більш потужні ніж армія Лівану. Хезболіанці виявились узурпаторами, окупантами і рейдерами Лівану. Як від цього "палестинського сміття" позбавитись без тотального винищення " в Лівані навіть не уявляю. Ніхто з сусідів їх не прийме в якості біженців. Куди їх дівати? - Лівану вони не потрібні, сусіднім країнам теж, а ізраїльтяни вбивають безжально, масово і знищують житло в нуль вздовж кордону на глибину 30 км. Вже 1,2 млн. "хезболіанських" "палестинських біженців" просочуються вгдиб території Лівану. І єдині їх професії це ненависть до Ізраїлю та отримання гуманітарної допомоги. Зважте що цим "палестинські біженці" займаються від колиски до могили десятиліттями...
Нада було с потужним поговорить він аплодисменти любить клоун
от тільки влада Лівана нічого в Лівані не вирішує, віно повністю контролюєтеся іранською Хізбалою.
