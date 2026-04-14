Эрдоган резко раскритиковал Израиль и пригрозил военными действиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля, обвинив его в преступлениях против гражданского населения в Палестине и Ливане.

Турецкий лидер заявил, что Израиль игнорирует международные нормы и продолжает наносить удары по мирному населению, несмотря на заявления о прекращении огня.

"Кровавая сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и мирных жителей без каких-либо правил или принципов", - подчеркнул Эрдоган.

Угрозы военного вмешательства

В своем заявлении Эрдоган также допустил возможность военных действий со стороны Турции. Он провел параллели с предыдущими операциями Анкары за рубежом и подчеркнул, что страна обладает достаточным потенциалом для подобных шагов.

По его словам, Турция должна быть достаточно сильной, чтобы противодействовать действиям Израиля в регионе. Такие заявления свидетельствуют о дальнейшем обострении риторики между странами.

Реакция Израиля и дипломатический контекст

На слова Эрдогана резко отреагировал министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу. Он обвинил Турцию в двойных стандартах и назвал турецкого президента "мегаломанским диктатором".

Параллельно продолжаются дипломатические попытки снизить напряжение. Администрация Дональда Трампа вместе с правительством Ливана обратилась к Израилю с просьбой приостановить авиаудары по позициям группировки Хезболла.

По информации Axios, этот шаг рассматривается как "жест доброй воли" перед переговорами между Израилем и Ливаном, которые должны состояться в ближайшее время в Вашингтоне.

К слову, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном. Он пояснил, что решение принято с учетом неоднократных сигналов со стороны Ливана о готовности к диалогу.

