Эрдоган резко раскритиковал Израиль и пригрозил военными действиями
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля, обвинив его в преступлениях против гражданского населения в Палестине и Ливане.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Jerusalem Post.
Турецкий лидер заявил, что Израиль игнорирует международные нормы и продолжает наносить удары по мирному населению, несмотря на заявления о прекращении огня.
"Кровавая сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и мирных жителей без каких-либо правил или принципов", - подчеркнул Эрдоган.
Угрозы военного вмешательства
В своем заявлении Эрдоган также допустил возможность военных действий со стороны Турции. Он провел параллели с предыдущими операциями Анкары за рубежом и подчеркнул, что страна обладает достаточным потенциалом для подобных шагов.
По его словам, Турция должна быть достаточно сильной, чтобы противодействовать действиям Израиля в регионе. Такие заявления свидетельствуют о дальнейшем обострении риторики между странами.
Реакция Израиля и дипломатический контекст
На слова Эрдогана резко отреагировал министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу. Он обвинил Турцию в двойных стандартах и назвал турецкого президента "мегаломанским диктатором".
Параллельно продолжаются дипломатические попытки снизить напряжение. Администрация Дональда Трампа вместе с правительством Ливана обратилась к Израилю с просьбой приостановить авиаудары по позициям группировки Хезболла.
По информации Axios, этот шаг рассматривается как "жест доброй воли" перед переговорами между Израилем и Ливаном, которые должны состояться в ближайшее время в Вашингтоне.
- К слову, ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к началу прямых переговоров с Ливаном. Он пояснил, что решение принято с учетом неоднократных сигналов со стороны Ливана о готовности к диалогу.
Саме дурне у цьому- ніякого реального результату це не дасть. В Газі воювали 1,5 року, знищили масу житла і людей. І що? Як був Хамас, так і залишився. А Ліван це ціла країна.
Крім промоушн Нетаньягу на вибори- більш ніякого змісту