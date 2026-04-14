Эрдоган резко раскритиковал Израиль и пригрозил военными действиями

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган резко раскритиковал действия Израиля, обвинив его в преступлениях против гражданского населения в Палестине и Ливане.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в публикации The Jerusalem Post.

Турецкий лидер заявил, что Израиль игнорирует международные нормы и продолжает наносить удары по мирному населению, несмотря на заявления о прекращении огня.

"Кровавая сеть геноцида продолжает убивать невинных детей, женщин и мирных жителей без каких-либо правил или принципов", - подчеркнул Эрдоган.

Читайте также: Кампания против Ирана не закончилась, но у нас уже есть "исторические достижения", - Нетаньяху

Угрозы военного вмешательства

В своем заявлении Эрдоган также допустил возможность военных действий со стороны Турции. Он провел параллели с предыдущими операциями Анкары за рубежом и подчеркнул, что страна обладает достаточным потенциалом для подобных шагов.

По его словам, Турция должна быть достаточно сильной, чтобы противодействовать действиям Израиля в регионе. Такие заявления свидетельствуют о дальнейшем обострении риторики между странами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган подтвердил готовность принять следующий раунд трехсторонних переговоров

Реакция Израиля и дипломатический контекст

На слова Эрдогана резко отреагировал министр по делам наследия Израиля Амихай Элиягу. Он обвинил Турцию в двойных стандартах и назвал турецкого президента "мегаломанским диктатором".

Параллельно продолжаются дипломатические попытки снизить напряжение. Администрация Дональда Трампа вместе с правительством Ливана обратилась к Израилю с просьбой приостановить авиаудары по позициям группировки Хезболла.

По информации Axios, этот шаг рассматривается как "жест доброй воли" перед переговорами между Израилем и Ливаном, которые должны состояться в ближайшее время в Вашингтоне.

Читайте также: Эрдоган – Путину: Важно, чтобы усилия Турции ради мира в Украине не встречали препятствий

+18
То що Ізраїль веде обстріли житлових кварталів вже декілька неділь - це медичний факт. Якими б ціяльми це не обгрунтовувалось.

Саме дурне у цьому- ніякого реального результату це не дасть. В Газі воювали 1,5 року, знищили масу житла і людей. І що? Як був Хамас, так і залишився. А Ліван це ціла країна.
Крім промоушн Нетаньягу на вибори- більш ніякого змісту
14.04.2026 00:54 Ответить
+15
А що Єрдоган не так сказав? Знищення населення Лівану заради рейтингів Нетаньягу? Масова5і обстріли житлових кварталів вже декілька тижнів..
14.04.2026 00:57 Ответить
+14
ще одне воєвниче лайно прокинулось *****,ці дементні недодиктатори ******* *****-краще займися власною економікою півень ****** ****
14.04.2026 00:25 Ответить
Брєд собачій 🤩
16.04.2026 07:29 Ответить
Не підгорай,москалику❤️🇺🇦❤️
16.04.2026 07:50 Ответить
Ізраїль в Хайфі, зараз, прийняв 43тис.т. зерна,яке привезло російське судно з окупованної частини України.Тобто торгує з рашкою ще і награбованим у українців.А ти кажеш "бред собачий".Слідкуй за руками свого "бібі".❤️🇺🇦❤️
16.04.2026 07:57 Ответить
Кому не в падло, почитайте П.Штепу "Московство", історія повторюється і повторюється. І діючі особи ті ж самі...
14.04.2026 10:03 Ответить
А прот русні пердоган щось скаже??
14.04.2026 10:27 Ответить
