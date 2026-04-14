Ердоган різко розкритикував Ізраїль і пригрозив військовими діями

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган різко розкритикував дії Ізраїлю, звинувативши його у злочинах проти цивільного населення в Палестині та Лівані.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у публікації The Jerusalem Post.

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Турецький лідер заявив, що Ізраїль ігнорує міжнародні норми та продовжує завдавати ударів по мирному населенню, попри заяви про припинення вогню.

"Кривава мережа геноциду продовжує вбивати невинних дітей, жінок та мирних жителів без жодних правил чи принципів", — наголосив Ердоган.

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Погрози військового втручання

У своїй заяві Ердоган також допустив можливість військових дій з боку Туреччини. Він провів паралелі з попередніми операціями Анкари за кордоном і підкреслив, що країна має достатній потенціал для подібних кроків.

За його словами, Туреччина повинна бути достатньо сильною, щоб протидіяти діям Ізраїлю в регіоні. Такі заяви свідчать про подальше загострення риторики між країнами.

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Реакція Ізраїлю та дипломатичний контекст

На слова Ердогана різко відреагував міністр у справах спадщини Ізраїлю Аміхай Еліягу. Він звинуватив Туреччину у подвійних стандартах і назвав турецького президента "мегаломанічним диктатором".

Паралельно тривають дипломатичні спроби знизити напругу. Адміністрація Дональда Трампа разом з урядом Лівану звернулася до Ізраїлю з проханням призупинити авіаудари по позиціях угруповання Хезболла.

За інформацією Axios, цей крок розглядається як "жест доброї волі" перед переговорами між Ізраїлем і Ліваном, які мають відбутися найближчим часом у Вашингтоні.

До слова, раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив про готовність до початку прямих переговорів із Ліваном. Він пояснив, що рішення ухвалене з урахуванням неодноразових сигналів з боку Лівану про готовність до діалогу.

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