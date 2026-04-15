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Новини Конфлікт Ізраїлю та Лівану
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Чудовий обмін думками: Ізраїль і Ліван провели переговори у Вашингтоні

Переговори між Ізраїлем і Ліваном

У Вашингтоні відбулася зустріч представників Ізраїлю та Лівану за посередництва США, яка стала першими переговорами такого рівня за тривалий час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euronews.

Сторони позитивно оцінили результати переговорів та домовилися продовжити діалог.

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Перебіг переговорів та позиції сторін

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявив, що зустріч пройшла конструктивно та дозволила сторонам краще зрозуміти одна одну.

"Нам сподобалося спілкуватися один з одним. У нас був чудовий обмін думками, який тривав понад дві години", - зазначив він.

За його словами, сторони продемонстрували зближення позицій і спільне бачення ключових безпекових питань.

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Роль США та подальші кроки

Посередником у переговорах виступив державний секретар США Марко Рубіо, який назвав цю зустріч історичною та важливою для майбутнього регіону.

"Ми сподіваємося окреслити рамки, які стануть основою для встановлення справжнього і тривалого миру", — заявив він.

У Держдепартаменті США підкреслили, що переговори були продуктивними. Сторони погодилися продовжити діалог.

  • Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв про намір розпочати прямі мирні переговори з Ліваном. Однією з ключових тем має стати роззброєння угруповання "Хезболла" та стабілізація відносин між країнами.

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Ізраїль (2000) Ліван (144) перемовини (3862) США (26964)
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Топ коментарі
+8
до чого тут керівництво лівану, яке не контролює власну країну, в якій править хезбола?
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15.04.2026 00:33 Відповісти
+4
Ліван допустився фатальної помилки коли прийняв "палестинстких біженців". Вони виявились "хезболіанцями". Сьогодні в Лівані військові підрозділи хезболи більш потужні ніж армія Лівану. Хезболіанці виявились узурпаторами, окупантами і рейдерами Лівану. Як від цього "палестинського сміття" позбавитись без тотального винищення " в Лівані навіть не уявляю. Ніхто з сусідів їх не прийме в якості біженців. Куди їх дівати? - Лівану вони не потрібні, сусіднім країнам теж, а ізраїльтяни вбивають безжально, масово і знищують житло в нуль вздовж кордону на глибину 30 км. Вже 1,2 млн. "хезболіанських" "палестинських біженців" просочуються вгдиб території Лівану. І єдині їх професії це ненависть до Ізраїлю та отримання гуманітарної допомоги. Зважте що цим "палестинські біженці" займаються від колиски до могили десятиліттями...
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15.04.2026 02:18 Відповісти
+3
Пора нищити кацапіг прямо в посольствах лінчувати 🤣🤣🤣
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15.04.2026 00:58 Відповісти

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