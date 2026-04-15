Чудовий обмін думками: Ізраїль і Ліван провели переговори у Вашингтоні

У Вашингтоні відбулася зустріч представників Ізраїлю та Лівану за посередництва США, яка стала першими переговорами такого рівня за тривалий час.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euronews.

Сторони позитивно оцінили результати переговорів та домовилися продовжити діалог.

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Перебіг переговорів та позиції сторін

Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявив, що зустріч пройшла конструктивно та дозволила сторонам краще зрозуміти одна одну.

"Нам сподобалося спілкуватися один з одним. У нас був чудовий обмін думками, який тривав понад дві години", - зазначив він.

За його словами, сторони продемонстрували зближення позицій і спільне бачення ключових безпекових питань.

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Роль США та подальші кроки

Посередником у переговорах виступив державний секретар США Марко Рубіо, який назвав цю зустріч історичною та важливою для майбутнього регіону.

"Ми сподіваємося окреслити рамки, які стануть основою для встановлення справжнього і тривалого миру", — заявив він.

У Держдепартаменті США підкреслили, що переговори були продуктивними. Сторони погодилися продовжити діалог.

Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв про намір розпочати прямі мирні переговори з Ліваном. Однією з ключових тем має стати роззброєння угруповання "Хезболла" та стабілізація відносин між країнами.

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