Чудовий обмін думками: Ізраїль і Ліван провели переговори у Вашингтоні
У Вашингтоні відбулася зустріч представників Ізраїлю та Лівану за посередництва США, яка стала першими переговорами такого рівня за тривалий час.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Euronews.
Сторони позитивно оцінили результати переговорів та домовилися продовжити діалог.
Перебіг переговорів та позиції сторін
Посол Ізраїлю у США Єхіель Лейтер заявив, що зустріч пройшла конструктивно та дозволила сторонам краще зрозуміти одна одну.
"Нам сподобалося спілкуватися один з одним. У нас був чудовий обмін думками, який тривав понад дві години", - зазначив він.
За його словами, сторони продемонстрували зближення позицій і спільне бачення ключових безпекових питань.
Роль США та подальші кроки
Посередником у переговорах виступив державний секретар США Марко Рубіо, який назвав цю зустріч історичною та важливою для майбутнього регіону.
"Ми сподіваємося окреслити рамки, які стануть основою для встановлення справжнього і тривалого миру", — заявив він.
У Держдепартаменті США підкреслили, що переговори були продуктивними. Сторони погодилися продовжити діалог.
- Раніше прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявляв про намір розпочати прямі мирні переговори з Ліваном. Однією з ключових тем має стати роззброєння угруповання "Хезболла" та стабілізація відносин між країнами.
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