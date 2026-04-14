"Зеленський про затримку поставок ракет до Patriot: Ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому"

Через війну з Іраном поставки ракет до Patriot через програму PURL можуть затримуватися, але Україна з партнерами шукають альтернативні шляхи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере спілкування з журналістами.

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Проблеми можуть бути в найближчому майбутньому

Так, на запитання щодо того, чи можна розраховувати на США, як на партнера та надавача ракет до Patriot, особливо зараз, коли Штати сфокусовані на війну з Іраном, Зеленський сказав: "Ми розуміємо, що через війну на Близькому Сході у нас можуть бути (проблеми) з PAC-3, які ми купуємо через PURL в Америки. Звичайно, я боюся, що вони можуть сповільнити передачу цих ракет навіть купуючи їх за європейські гроші. Гадаю, ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому".

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Альтернативні шляхи

Водночас президент запевнив, що він продовжить контакти з країнами Близького Сходу, а також європейцями, щоб цього не сталося.

"Цього не достатньо, щоб захистити наше небо, але а ми працюємо. Ми шукаємо альтернативні шляхи, аби отримати PAC-2, PAC-3", - зазначив Зеленський.

Він додав, що сподівається на те, що президент США та його команда усвідомлюють наслідки, до яких призведе припинення поставок ракет до Patriot.

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