Зеленський про затримку поставок ракет до Patriot: Ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому
Через війну з Іраном поставки ракет до Patriot через програму PURL можуть затримуватися, але Україна з партнерами шукають альтернативні шляхи.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спільного з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере спілкування з журналістами.
Проблеми можуть бути в найближчому майбутньому
Так, на запитання щодо того, чи можна розраховувати на США, як на партнера та надавача ракет до Patriot, особливо зараз, коли Штати сфокусовані на війну з Іраном, Зеленський сказав: "Ми розуміємо, що через війну на Близькому Сході у нас можуть бути (проблеми) з PAC-3, які ми купуємо через PURL в Америки. Звичайно, я боюся, що вони можуть сповільнити передачу цих ракет навіть купуючи їх за європейські гроші. Гадаю, ми можемо мати такі проблеми у найближчому майбутньому".
Альтернативні шляхи
Водночас президент запевнив, що він продовжить контакти з країнами Близького Сходу, а також європейцями, щоб цього не сталося.
"Цього не достатньо, щоб захистити наше небо, але а ми працюємо. Ми шукаємо альтернативні шляхи, аби отримати PAC-2, PAC-3", - зазначив Зеленський.
Він додав, що сподівається на те, що президент США та його команда усвідомлюють наслідки, до яких призведе припинення поставок ракет до Patriot.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
- 10 березня президент Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".
- 10 квітня президент Володимир Зеленський повідомив, що до України прибула нова партія ракет для Patriot.
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ГОЛОВНА проблема в Україні має назву - "ЗЕленський" , а інші проблеми йдуть вже від ГОЛОВНОЇ ПРОБЛЕМИ !
Джерело: https://censor.net/ua/n3610543
Чмизгало, яка альтернатива?
На Аліку їх не купиш, на кухні не складеш.