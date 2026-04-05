РФ через війну в Ірані змінила тактику ударів по Україні: атакує вдень, щоб виснажити запас ракет для Patriot, - The Sunday Times

РФ змінює тактику обстрілів, намагаючись виснажити запаси української ППО, зокрема, ракет до систем Patriot, дефіцит яких загострюється через війну на Близькому Сході.

Про це пише The Sunday Times, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ комбінує нічні та денні хвилі атак

Видання зазначає, що впродовж останніх кількох тижнів Росія неодноразово проводила масовані атаки в денний час. Деякі з цих атак тривали до 24 годин.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зазначив, що нещодавні російські атаки були навмисною спробою виснажити засоби протиповітряної оборони. Йдеться, зокрема, про ракети Pac-3 для систем Patriot.

"Вони (росіяни, - ред.) здійснюють атаки вдень, які стають тривалішими та виснажливішими. Їх важче відбити, оскільки команди виснажені після роботи всю ніч і стикаються з такими труднощами, як засліплення від сонця",- цитує видання Ігната.

Крім того, тривалі денні атаки мають негативний вплив на українську економіку, оскільки багато офісів змушені припиняти роботу під час загрози ударів.

Раніше Росія атакувала Україну ракетами та дронами переважно вночі, проте останній місяць позначився зміною тактики. Як повідомляє The Sunday Times, Москва не лише випустила рекордну кількість БпЛА - понад 6500 з моменту початку війни в Ірані, а й дедалі частіше комбінує нічні й денні хвилі атак.

За словами Ігната, крім дронів Shahed, ворог також запускають дрони-приманки "Герань".

"З початку війни в Ірані ми спостерігаємо зростання кількості атак і зміну траєкторій польоту цих дронів-приманок, щоб вимотати нашу систему ППО",- говорить начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ.

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Дефіцит ракет-перехоплювачів

Він також зазначив, що Україна відчуває нестачу ракет для систем Patriot.

"Якщо ми залишимося без цих вкрай необхідних ракет, ми залишимося без усього, і росіяни знищать нашу критичну інфраструктуру", - заявив він.

Видання додає, що дефіцит ракет до систем Patriot по всьому світу стрімко зростає, оскільки країни Перської затоки використовують їх для захисту від іранських атак. Водночас адміністрація президента США Дональда Трампа зосереджена на інших пріоритетах, ніж потреби України.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський прогнозує скорочення поставок ракет для Patriot через війну в Ірані.

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