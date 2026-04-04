РФ здійснила 14 масованих комбінованих атак за зиму, - Ігнат

Крім регулярних щоденних повітряних ударів, упродовж зими Росія провела 14 масштабних комбінованих атак.

Про це в телеефірі повідомив полковник, начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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"Щодня наша Протиповітряна оборона відбиває атаки ворога звичайними безпілотниками, але бувають комбіновані, масовані атаки. За зимовий період їх було 14", - розповів Ігнат.

За його словами, пріоритетними цілями ворога є об’єкти критичної інфраструктури – енергетика, газодобувна, нафтова галузі, деякі підприємства. Проте часто під удар потрапляють і цивільні об'єкти, страждають і гинуть люди.

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