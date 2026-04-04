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В Україні відновили понад 4 ГВт генерації після російських атак, - Шмигаль

Внаслідок російських ударів пошкоджено понад 9 ГВт потужностей.

Під час опалювального сезону ворог пошкодив понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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"Відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС. Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії", - йдеться в повідомленні.

Енергетика України: відновлення потужностей після атак і результати опалювального сезону
Енергетика України: відновлення потужностей після атак і результати опалювального сезону

Крім того:

    • У 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон;
    • Продовжується розвиток розподіленої генерації. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік становив 642,77 МВт;
    • Встановили нових установок для зберігання енергії на 508 МВт. Це у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

Читайте:Вдалося відновити 3,5 ГВт із 9 ГВт втраченої потужності, - Шмигаль

Що передувало?

Раніше Шмигаль повідомив,  що Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби Росії зруйнувати нашу енергосистему.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 14 тис. енергетиків отримають 20 тис. грн допомоги за складну працю в надзвичайних умовах, - Шмигаль

Автор: 

опалення (1075) Шмигаль Денис (4952)
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Топ коментарі
+11
Ідіот з дірявим ротом.
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04.04.2026 12:37 Відповісти
+11
Звіт кремлю?
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04.04.2026 12:38 Відповісти
+5
Стратегічні цифри дуже важливі для генштабу РФ, нам-то це навіщо розповідаєшь?
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04.04.2026 12:40 Відповісти

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