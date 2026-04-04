В Україні відновили понад 4 ГВт генерації після російських атак, - Шмигаль
Під час опалювального сезону ворог пошкодив понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.
"Відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС. Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії", - йдеться в повідомленні.
Крім того:
- У 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон;
- Продовжується розвиток розподіленої генерації. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік становив 642,77 МВт;
- Встановили нових установок для зберігання енергії на 508 МВт. Це у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.
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Що передувало?
Раніше Шмигаль повідомив, що Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби Росії зруйнувати нашу енергосистему.
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