В Україні відновили понад 4 ГВт генерації після російських атак, - Шмигаль

Під час опалювального сезону ворог пошкодив понад 9 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Українські енергетики відновили понад 4 ГВт потужності.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

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"Відновили після російських атак 85% доступної потужності ТЕС та 66% доступної потужності ГЕС та ГАЕС. Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого становить близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми Латвії", - йдеться в повідомленні.





Крім того:

У 2025 році були виконані планові ремонти сумарною потужністю 11,8 ГВт, що дозволило успішно пройти цей опалювальний сезон;



Продовжується розвиток розподіленої генерації. Загальний приріст встановленої потужності за 2025 рік становив 642,77 МВт;



Встановили нових установок для зберігання енергії на 508 МВт. Це у 254 рази більше, ніж в опалювальному сезоні 2024-2025 років.

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Що передувало?

Раніше Шмигаль повідомив, що Україна успішно завершила опалювальний сезон, попри численні спроби Росії зруйнувати нашу енергосистему.

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