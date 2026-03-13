Вдалося відновити 3,5 ГВт із 9 ГВт втраченої потужності, - Шмигаль

Україні вдалося відновити 3,5 ГВт із 9 ГВт втраченої потужності. У частині регіонів відключення світла відсутні, в інших - 1 або 1,5 черги.

Про це під час години запитань до уряду в Раді заявив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

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Стан енергетики

"Дефіцит на піку споживання складає близько 1 ГВт. Атомні електростанції, теплоелектростанції, ГЕС та ГАЕС працюють. Сонце продовжує давати більше, завдяки чому не в пікові години системних обмежень взагалі немає по всій країні", - додав Шмигаль.

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Також, зазначив очільник Міненерго, триває імпорт електроенергії. Він складає близько 12% від загального споживання на добу, тому вдається краще утримувати ситуацію у години пікового навантаження.

"Попри певне покращення ситуації опалювальний сезон триває, так само тривають постійно спроби ворога знищити нашу енергосистему. Ми готові до цих викликів зараз та будемо готові ще краще наступної зими", - сказав віцепрем'єр.

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Відбудова

"Відновлюватимемо все, що можна відновити. З тих понад 9 ГВт, які країна втратила частково, вдалося відновити 3,5 ГВт генераційних потужностей ТЕС, ТЕЦ та ГЕС. Робота триває. В планах відновлення орієнтовно 4 ГВт генерації. Зокрема до кінця травня є можливість відновлення понад 2 ГВт", - сказав Шмигаль.

Це допоможе системі в той час, коли атомні енергоблоки підуть у планові ремонти.

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