Німеччина підготувала до відправки обладнання для ремонту української енергосистеми, – Шмигаль

Німеччина вже демонтувала частину обладнання зі списаних електростанцій і підготувала його до передачі Україні для відновлення енергетичної інфраструктури.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики України Денис Шмигаль.

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За його словами, питання постачання обладнання обговорювали під час зустрічі з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер, яка перебуває з візитом у Києві. У переговорах також взяв участь голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Шмигаль подякував Німеччині за підтримку українського енергетичного сектору, зокрема під час минулої зими.

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За його даними, гуманітарна допомога ФРН для енергетики України становила 15,9 млн доларів, а внесок Німеччини до Фонду підтримки енергетики України перевищив 552 млн євро.

Під час зустрічі сторони також обговорили передачу обладнання, необхідного для ремонту пошкоджених енергооб’єктів.

Йдеться, зокрема, про техніку зі списаних німецьких електростанцій. Частину цього обладнання вже демонтовано та підготовлено до відправлення в Україну.

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Українська сторона очікує отримати його найближчим часом, а також розраховує на рішення щодо передачі устаткування з інших німецьких енергетичних об’єктів.

Крім того, Шмигаль наголосив, що одним із ключових пріоритетів для України є отримання кредиту від Європейського Союзу на суму 90 млрд євро.

Із цієї суми Україна планує спрямувати близько 5 млрд євро на нагальні потреби енергетичного сектору вже у 2026 році.

За словами міністра, ці кошти є критично важливими для підготовки української енергосистеми до наступного опалювального сезону. Україна також розраховує на підтримку Німеччини у цьому питанні.

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