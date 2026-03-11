Германия подготовила к отправке оборудование для ремонта украинской энергосистемы, - Шмыгаль

Германия уже демонтировала часть оборудования со списанных электростанций и подготовила его к передаче Украине для восстановления энергетической инфраструктуры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил первый вице-премьер-министр – министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, вопрос поставки оборудования обсуждался во время встречи с президентом Бундестага Германии Юлией Клекнер, которая находится с визитом в Киеве. В переговорах также принял участие председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Шмыгаль поблагодарил Германию за поддержку украинского энергетического сектора, в частности во время прошлой зимы.

По его данным, гуманитарная помощь ФРГ для энергетики Украины составила 15,9 млн долларов, а вклад Германии в Фонд поддержки энергетики Украины превысил 552 млн евро.

Во время встречи стороны также обсудили передачу оборудования, необходимого для ремонта поврежденных энергообъектов.

Речь идет, в частности, о технике со списанных немецких электростанций. Часть этого оборудования уже демонтирована и подготовлена к отправке в Украину.

Украинская сторона ожидает получить его в ближайшее время, а также рассчитывает на решение о передаче оборудования с других немецких энергетических объектов.

Кроме того, Шмыгаль подчеркнул, что одним из ключевых приоритетов для Украины является получение кредита от Европейского Союза на сумму 90 млрд евро.

Из этой суммы Украина планирует направить около 5 млрд евро на насущные нужды энергетического сектора уже в 2026 году.

По словам министра, эти средства являются критически важными для подготовки украинской энергосистемы к следующему отопительному сезону. Украина также рассчитывает на поддержку Германии в этом вопросе.

