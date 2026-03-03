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Новини Підтримка енергетики України Відновлення енергосистеми
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Підготовка до зими: Україна має залучити понад 5 мільярдів євро до наступного сезону, – Міненерго

Україна має залучити понад 5 мільярдів євро до наступної зими

Україні необхідно залучити понад 5 млрд євро для підготовки до наступного опалювального сезону.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки й оборони, передає Інтерфакс-Україна.

"Загалом президентом і прем'єр-міністром було поставлено завдання опрацювати на наступному "енергетичному Рамштайні" питання залучення понад 5 млрд євро для підготовки України до наступного опалювального сезону", – сказав Шмигаль.

За його словами, це завдання, над яким Міненерго буде працювати протягом першої половини березня й вестиме переговори з партнерами.

Шминаль розповів, що на початок сінньо-зимового періоду в сховища має бути закачано щонайменше 13 млрд кубометрів газу – приблизно так, як було цього сезону.

При цьому він зауважив, що Україна доволі впевнено проходить цей сезон із огляду на запаси газу та рівень споживання.

Раніше прем'єр-міністерка Юлію Свириденко повідомила, що зустріч "енергетичного Рамштайну" планується впродовж наступних двох тижнів.

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Опалення в Україні

Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дозволяє пом'якшити графіки відключень.

Свириденко зі свого боку наголосила, що разом із відновленням у Києва має бути план по децентралізованому теплопостачанню.

Перед тим мер Києві Віталій Кличко говорив, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.

У лютому цього року Верховна Рада схвалила обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях.

До того Кабінет Міністрів спростив публічні закупівлі теплових насосів, котельних та обладнання до них.

Автор: 

зима (30) опалення (624) фінансування (2330) енергетика (718) опалювальний сезон (1240) Шмигаль Денис (1576) Міненерго (988)
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Тобто - "Хай живе вічна війна"!

Але навіщо тоді ЛІДОР останні місяці пересічним локшину на вуха вішає про мир чи перемир'я? ЗЕделегації останніми місяцями вештаються по Флоридам та Еміратам ... а навіщо, коли ЗЕвлада бачить тільки нескінчену війну ?

Дивно це якось!
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03.03.2026 17:58 Відповісти
Міндіча вертайте
Тут 5 млрд впаде на деребан
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04.03.2026 11:06 Відповісти

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