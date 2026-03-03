Підготовка до зими: Україна має залучити понад 5 мільярдів євро до наступного сезону, – Міненерго
Україні необхідно залучити понад 5 млрд євро для підготовки до наступного опалювального сезону.
Про це заявив віцепрем'єр-міністр енергетики Денис Шмигаль на брифінгу за результатами засідання Ради нацбезпеки й оборони, передає Інтерфакс-Україна.
"Загалом президентом і прем'єр-міністром було поставлено завдання опрацювати на наступному "енергетичному Рамштайні" питання залучення понад 5 млрд євро для підготовки України до наступного опалювального сезону", – сказав Шмигаль.
За його словами, це завдання, над яким Міненерго буде працювати протягом першої половини березня й вестиме переговори з партнерами.
Шминаль розповів, що на початок сінньо-зимового періоду в сховища має бути закачано щонайменше 13 млрд кубометрів газу – приблизно так, як було цього сезону.
При цьому він зауважив, що Україна доволі впевнено проходить цей сезон із огляду на запаси газу та рівень споживання.
Раніше прем'єр-міністерка Юлію Свириденко повідомила, що зустріч "енергетичного Рамштайну" планується впродовж наступних двох тижнів.
Опалення в Україні
Як повідомлялося, Шмигаль заявив, що дефіцит електроенергії в Україні на сьогодні знизився до 1 ГВт з 5-6 ГВт, які спостерігалися взимку, і це дозволяє пом'якшити графіки відключень.
Свириденко зі свого боку наголосила, що разом із відновленням у Києва має бути план по децентралізованому теплопостачанню.
Перед тим мер Києві Віталій Кличко говорив, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.
У лютому цього року Верховна Рада схвалила обов'язкове встановлення індивідуальних теплових пунктів у будівлях.
До того Кабінет Міністрів спростив публічні закупівлі теплових насосів, котельних та обладнання до них.
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Але навіщо тоді ЛІДОР останні місяці пересічним локшину на вуха вішає про мир чи перемир'я? ЗЕделегації останніми місяцями вештаються по Флоридам та Еміратам ... а навіщо, коли ЗЕвлада бачить тільки нескінчену війну ?
Дивно це якось!
Тут 5 млрд впаде на деребан