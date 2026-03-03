Київ повинен мати план по децентралізованому теплопостачанню, – Свириденко

Разом із відновленням у Києва має бути план по децентралізованому теплопостачанню.

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко під час брифінгу за результатами засідання Ради національної безпеки й оборони, передає Інтерфакс-Україна.

"Дарницька ТЕЦ – це частина плану стійкості міста Києва. І ми розраховуємо на те, що буде поданий за підписом всіма відповідальними особами цей план, де буде визначено, а який план по централізованому теплопостачанню. Ми всі розуміємо й не відмовляємося від централізованого теплопостачання, але ми підкреслюємо, ми кажемо, що це надзвичайно вразливі об'єкти", – наголосила Свириденко.

Вона підкреслила, що поряд із відновленням має бути план по децентралізованому теплопостачанню в розрізі зон, в першу чергу, Дарницької ТЕЦ, ТЕЦ-6 і ТЕЦ-5.

"Ми дуже хочемо, щоб цей план стійкості був розроблений фахово, щоб він був поданий до терміну і щоб ми з вами мали повну впевненість у тому, що наступний опалювальний сезон ми пройдемо з теплом і світлом", – додала вона.

Раніше Свириденко повідомила, що Київ подав план стійкості не за підписом міського голови, і 3 березня рішенням РНБО Києву надано термін в один тиждень, щоб подати цей план, оформлений належним чином.

Підготовка Києва

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО, на якому обговорювали питання енергетики.

За словами Зеленського, на РНБО було затверджено плани стійкості для всіх українських областей та обласних міст, крім Києва, якому надали додатковий час на підготовку відповідних змістовних документів.

"На сьогодні Київ був не готовий – як і на цю зиму. До наступної потрібно встигнути підготуватись і виконати кожне завдання. Кожне місто, кожна українська громада мають бути готовими до будь-якого сценарію на наступну зиму та до реальної підтримки людей. Уряд України, і зокрема Міністерство оборони, Повітряні сили ЗСУ отримали необхідні завдання та допоможуть регіонам підготуватися", – зазначив Зеленський.

Енергетика столиці

На початку лютого мер Києва Віталій Кличко заявив, що на відновлення Дарницької ТЕЦ, що постраждала від низки ворожих обстрілів, та забезпечувала теплом будинки в Дарницькому та Дніпровському районах знадобиться не менше двох місяців.

Наприкінці лютого генеральний директор енергопостачальної компанії Yasno Сергій Коваленко говорив, що Київ повернеться до класичних графіків відключень світла не раніше квітня.

Кличко також заявляв, що повністю замінити систему централізованого опалення Києва на теплозабезпечення локальними джерелами тепла чи когенераційними установками неможливо.