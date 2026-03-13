Удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт потерянной мощности, - Шмыгаль.

Украине удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт потерянной мощности. В некоторых регионах отключения света отсутствуют, в других - 1 или 1,5 очереди.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Состояние энергетики

"Дефицит на пике потребления составляет около 1 ГВт. Атомные электростанции, теплоэлектростанции, ГЭС и ГАЭС работают. Солнце продолжает давать больше, благодаря чему в пиковые часы системных ограничений вообще нет по всей стране", - добавил Шмыгаль.

Читайте также: Украина собирается создать трехкратный запас энергооборудования, – Шмыгаль

Также, отметил глава Минэнерго, продолжается импорт электроэнергии. Он составляет около 12% от общего потребления в сутки, поэтому удается лучше удерживать ситуацию в часы пиковой нагрузки.

"Несмотря на определенное улучшение ситуации, отопительный сезон продолжается, так же продолжаются постоянные попытки врага уничтожить нашу энергосистему. Мы готовы к этим вызовам сейчас и будем готовы еще лучше следующей зимой", - сказал вице-премьер.

Читайте также: На финишной прямой: комиссия отобрала кандидатов в наблюдательные советы предприятий энергетики

Восстановление

"Будем восстанавливать все, что можно восстановить. Из тех более 9 ГВт, которые страна потеряла частично, удалось восстановить 3,5 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Работа продолжается. В планах восстановления ориентировочно 4 ГВт генерации. В частности, до конца мая есть возможность восстановления более 2 ГВт", - сказал Шмыгаль.

Это поможет системе в то время, когда атомные энергоблоки уйдут в плановые ремонты.

Читайте: Германия подготовила к отправке оборудование для ремонта украинской энергосистемы, – Шмыгаль