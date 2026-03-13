РУС
556 10

Удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт потерянной мощности, - Шмыгаль

Сколько удалось восстановить мощности после ударов РФ по энергетике?

Украине удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт потерянной мощности. В некоторых регионах отключения света отсутствуют, в других - 1 или 1,5 очереди.

Об этом во время часа вопросов к правительству в Раде заявил первый вице-премьер-министр - министр энергетики Денис Шмыгаль, информирует Цензор.НЕТ.

Состояние энергетики

"Дефицит на пике потребления составляет около 1 ГВт. Атомные электростанции, теплоэлектростанции, ГЭС и ГАЭС работают. Солнце продолжает давать больше, благодаря чему в пиковые часы системных ограничений вообще нет по всей стране", - добавил Шмыгаль.

Также, отметил глава Минэнерго, продолжается импорт электроэнергии. Он составляет около 12% от общего потребления в сутки, поэтому удается лучше удерживать ситуацию в часы пиковой нагрузки.

"Несмотря на определенное улучшение ситуации, отопительный сезон продолжается, так же продолжаются постоянные попытки врага уничтожить нашу энергосистему. Мы готовы к этим вызовам сейчас и будем готовы еще лучше следующей зимой", - сказал вице-премьер.

Восстановление

"Будем восстанавливать все, что можно восстановить. Из тех более 9 ГВт, которые страна потеряла частично, удалось восстановить 3,5 ГВт генерационных мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Работа продолжается. В планах восстановления ориентировочно 4 ГВт генерации. В частности, до конца мая есть возможность восстановления более 2 ГВт", - сказал Шмыгаль.

Это поможет системе в то время, когда атомные энергоблоки уйдут в плановые ремонты.

+5
Навіть якщо це й правда, нах в умовах війни про це ****..ти. Коли вже цим зебілам рти позашивають?
13.03.2026 10:59 Ответить
+4
Бреше падлюка. Як потепліло кількість годин лише збільшилась.
13.03.2026 10:50 Ответить
+3
вчога у нас на Львівщині знову почалися відключення, небагато по 2-3 години на добу в вечірній час пік, але є !!!
13.03.2026 11:10 Ответить
показать весь комментарий
Брешеш, падлюка
13.03.2026 10:51 Ответить
показать весь комментарий
показать весь комментарий
Жодної інформації щодо припинення в Енергетичній галузі України дії отих шлахбаумів групи кабміндічів!!! Вони ж так і далі, працюють на «двушечки» для московії!!!! Особи причетні до них, теж на посадах сидять!!
Шмигаль, щось потужно зашмигалився!!!! А Свириденко теж мовчить з держсекретарями КМУ, витріщивши очі в Регламент КМУ!!!!
Чекають мабуть, на Суд Лінча??
13.03.2026 10:59 Ответить
Відзвітував Оманським кураторам на мацковію???
13.03.2026 11:01 Ответить
А цена для юр лиц ничего что Ахметов в єтом месяце выставил 18,7 грн за кВт
показать весь комментарий
Ми готові до цих викликів зараз та будемо готові ще краще наступної зими", - сказав віцепрем'єр. Джерело: https://censor.net/ua/n3605051

Як банда зелених мародерів була готова до цієї зими, відчула на собі абсолютна більшість громадян України.
13.03.2026 11:11 Ответить
В тебе ріт не закривається?
показать весь комментарий
Удалось восстановить 3,5 ГВт из 9 ГВт потерянной мощности, - Шмыгаль.
=======
Тут помилка. немає слова "доповідаю". Чекаємо чергового удару.
13.03.2026 11:24 Ответить
 
 