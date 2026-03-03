Україна збирається створити трикратний запас енергообладнання, – Шмигаль

Україна збирається створити трикратний запас енергетичного обладнання на заміну знищеному впродовж зими 2025-2026 років.

Про це заявив віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на брифінгу після засіданн Ради національної безпеки й оброни, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з партнерами над тим, щоб не лише закуповувати обладнання і по пів року-дев'ять місяців чекати, доки воно буде вироблене, а й щоб створити відповідний запас обладнання, трикратний. Ми поставили собі такий норматив – трикратний запас обладнання від того, якого було знищено цієї зими", – сказав Шмигаль.

Він додав, що резервне обладнання буде зберігатися як в Україні, так і за її межами.

Шмигаль також зазначив, що з огляду на український досвід Європа розуміє: запас обладнання також має бути створено і для європейських країн.

"Тому це один із напрямів, яке буде порушено на наступному "енергетичному Рамштайні". Це виробництво обладнання, швидші процедури його закупівлі, бажано, щоб це були прямі закупівлі, так, як і зі зброєю, і відповідно – створення запасу", – наголосив Шмигаль.

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Підтримка енергетики

Шмигаль також повідомив, що кілька європейських країн, зокрема Латвія, Німеччина, Австрія, мають списане обладнання, придатне для швидкого ремонту українських теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей.

За словами Шмигаля, після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська Комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

До того президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Перед тим Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.