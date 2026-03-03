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Новини Підтримка енергетики України Відновлення енергосистеми
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Україна збирається створити трикратний запас енергообладнання, – Шмигаль

Україна збирається створити трикратний запас енергообладнання

Україна збирається створити трикратний запас енергетичного обладнання на заміну знищеному впродовж зими 2025-2026 років.

Про це заявив віцепрем'єр – міністр енергетики Денис Шмигаль на брифінгу після засіданн Ради національної безпеки й оброни, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми працюємо з партнерами над тим, щоб не лише закуповувати обладнання і по пів року-дев'ять місяців чекати, доки воно буде вироблене, а й щоб створити відповідний запас обладнання, трикратний. Ми поставили собі такий норматив – трикратний запас обладнання від того, якого було знищено цієї зими", – сказав Шмигаль.

Він додав, що резервне обладнання буде зберігатися як в Україні, так і за її межами.

Шмигаль також зазначив, що з огляду на український досвід Європа розуміє: запас обладнання також має бути створено і для європейських країн.

"Тому це один із напрямів, яке буде порушено на наступному "енергетичному Рамштайні". Це виробництво обладнання, швидші процедури його закупівлі, бажано, щоб це були прямі закупівлі, так, як і зі зброєю, і відповідно – створення запасу", – наголосив Шмигаль.

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Підтримка енергетики

Шмигаль також повідомив, що кілька європейських країн, зокрема Латвія, Німеччина, Австрія, мають списане обладнання, придатне для швидкого ремонту українських теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей.

За словами Шмигаля, після атак Росії а українську енергосистему в Україні в роботі залишилося менше 10 ГВт генерувальних потужностей.

Нагадаємо, російські обстріли з жовтня 2025 року пошкодили 8,5 ГВт генерувальних потужностей в Україні, зокрема тепло- та гідроенергостанції, для невідкладних робіт з відновлення генерації потрібно близько $1 млрд.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейська Комісія підтримає ремонт енергетичної інфраструктури України, допоможе її відбудовувати й посилити захист енергомережі перед наступною зимою.

До того президентка Європейскої Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про новий пакет енергетичної підтримки України в розмірі 100 млн євро.

Перед тим Шмигаль повідомляв, що партнери виділяють кошти на обладнання для ремонтів ТЕС і ТЕЦ. Крім того, створено Енергетичний фонд підтримки України за участю Energy Community в Європейському Союзі.

Автор: 

енергетика (718) електроенергія (4688) обладнання (87) опалювальний сезон (1240) Шмигаль Денис (1576) Міненерго (988)
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Топ коментарі
+5
Головне щоб не забули 15% від суми Мандичу передати.Та й двушку на мАскву не забудьте.....
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03.03.2026 20:47 Відповісти
+4
Ти хотів сказати, трирівневий?
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03.03.2026 20:28 Відповісти
+4
Щодо трьохкратного запачсу десь читав, що більш ніж 75% генераторів, які отримали через кризу опалення у Києві, ще простоюють на складах без діла. Так розумію, що це отой Міндич з Ізраїлю знову крутить оборутки і чекає на гроші. Ні?
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03.03.2026 20:50 Відповісти
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Ти хотів сказати, трирівневий?
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03.03.2026 20:28 Відповісти
Ну а шо, Міндич в ізраїлі їм мабуть вже хатинки готує.
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03.03.2026 20:29 Відповісти
Координати місць зберігання не забудь вказати.
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03.03.2026 20:31 Відповісти
Головне щоб не забули 15% від суми Мандичу передати.Та й двушку на мАскву не забудьте.....
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03.03.2026 20:47 Відповісти
Трикратний запас золотого дощу хіба що можуть створити зелені гниди.
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03.03.2026 20:48 Відповісти
Щодо трьохкратного запачсу десь читав, що більш ніж 75% генераторів, які отримали через кризу опалення у Києві, ще простоюють на складах без діла. Так розумію, що це отой Міндич з Ізраїлю знову крутить оборутки і чекає на гроші. Ні?
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03.03.2026 20:50 Відповісти
Трьохрівневі захисні споруди, трикратний запас електрообладнання, трьохмільярдний ліс, 4 штуки баксів зарплати вчителів, безкоштовні смартфони пенсіонерам, нарахування кожній дитині, яка народилася після 2019 року тисяч доларів на її рахунки, величезні пенсії пенсіонерам, аж по те місце, де згинається рука...
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03.03.2026 20:51 Відповісти
... а у самому згині руки - мільярд дерев та величний університет на місці ВДНГ у Києві
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03.03.2026 20:55 Відповісти
Ще так розумію, що поставлена задача збудувати декілька Дніпрогесів (про запас). Але от ніяк не збагну як їх будуть за кордоном "зберігати". Що відповідні гроші у то вкладуть - сумнівів не маю. Щось на кшталт притулівського супутника.
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03.03.2026 20:54 Відповісти
ай да міністр - "ай да маладца" - ВЖЕ ПОТРІЙНИЙ ЗАХИСТ БУВ - ТЕПЕР ЦЕ, ******* і *******. ******* і *******, ******* і *******
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03.03.2026 21:07 Відповісти
Володимире! Я от ніяк не зрозумію, чому ти виборчі гасла бубочки повторюєш, його критикуючи? Тож він при владі - що тобі не подобається? За нього голосував, то їж і не обляпайся. Або покайся і щось від себе напиши, а не включай оту предвиборчу агітацію Голобородька.
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04.03.2026 14:07 Відповісти
Тобто допомогу продадуть 3 рази.
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03.03.2026 21:18 Відповісти
... головне, щоб звучало патужно і друзі міндічеподібні прибарахліцца встигли,а далі буде видно .
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03.03.2026 22:05 Відповісти
Щоб робити запаси , потрібен щоб був профіцит. Йо@ані шашлична дегенерати взагалі українців за людей не рахують.
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03.03.2026 22:06 Відповісти
Ну то це інша справа - сказав Карлсон-Міндіч і повідомив ЗМІ про запрошення в Київ
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04.03.2026 06:56 Відповісти

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