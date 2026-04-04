В Украине восстановили более 4 ГВт генерации после российских атак, - Шмыгаль

В результате российских ударов повреждено более 9 ГВт мощностей.

В течение отопительного сезона враг повредил более 9 ГВт генерирующих мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Украинские энергетики восстановили более 4 ГВт мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Відновили після російських атак 85% доступної мощності ТЕС і 66% доступної мощності ГЕС і ГАЕС. Відремонтували трансформаторне обладнання системи передачі, загальна потужність якого складає близько 30% всієї трансформаторної потужності енергосистеми.

Энергетика Украины: восстановление мощностей после атак и итоги отопительного сезона
Кроме того:

  • В 2025 году были выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что позволило успешно пройти этот отопительный сезон;
  • Продолжается развитие распределенной генерации. Общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт;
  • Установлено новых установок для хранения энергии на 508 МВт. Это в 254 раза больше, чем в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Что предшествовало?

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки России разрушить нашу энергосистему.

Ідіот з дірявим ротом.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:37 Ответить
Звіт кремлю?
показать весь комментарий
04.04.2026 12:38 Ответить
Схоже на те, і не вперше, слід очікувати чергової масованою атаки.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:51 Ответить
Стратегічні цифри дуже важливі для генштабу РФ, нам-то це навіщо розповідаєшь?
показать весь комментарий
04.04.2026 12:40 Ответить
Після подібної озвучки -ненадовго...
Я і сам би здогадався, що є покращення.

Так потрібно ж ворогу відчитатись
показать весь комментарий
04.04.2026 12:43 Ответить
А 95-й квартал як би без відосіків? Без відосіків ніяк, потужних таких, незламних!
Відосік, похвалились, чекаємо чергового обстрілу. Все як завжди.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:16 Ответить
А скільки ГВт генерації втратила росія після українських атак?
показать весь комментарий
04.04.2026 12:45 Ответить
До чого тут Латвія??
показать весь комментарий
04.04.2026 12:50 Ответить
Нахера ти ото киздиш? Давно своє сявало не відкривало? Чесно, оця загарбницька вдала гірше за ворога вже
показать весь комментарий
04.04.2026 12:54 Ответить
і чим оце-осьо мародери-гуманітарії хизуються?..
"5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики" (зевлада) вистачило би щоб забезпечити близько, як мінімум, 20млн домогосподарств півкіловатною сонячною панеллю та мережевим інвертором до неї..
тут вам і електрогенерація для економії, у мережу, резервне живлення (якщо трошки докластися, за бажанням) і розосередження цієї генерації..
та мародерам подібна автономія українців не цікава - не дуже вкрадеш і тим більше - владі не хочеться упускати енергокріпаків

20000000*500Вт=10000000000Вт - і цЕ лишЕ розосерЕджена сонячна електрогенерація "у кожній хаті", яку жодна масова шахедно-ракетна атака кацапів ніколи не знищить..
показать весь комментарий
04.04.2026 12:56 Ответить
Сонячні електростанції зараз будують кожен рік у великій кількості. Питання не тільки ж в кількості панелей, а і в можливості накопичення енергії з метою балансування системи під час пікових навантажень, що значно збільшує вартість системи. А взимку від них мінімум генерації, коли вона найбільш потрібна.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:20 Ответить
..у мене вже багато років (10+) на двох моїх локаціях лише по 500Вт "сонця" (умовно) і по одному невеликому ліфер-акуму, які майже будь-коли перекривають бАзові потреби в електриці..
у 2022му ця генерація дозволила мені іздити між Києвом та селом на електровєліку (а це 150км) коли десь місяць на гостомельській околиці Києві світла не було взагалі (бензиновий мотоцикл, авто тим більше, навіть не розглядався), і лише ось у цьому році на пару годин завів один з двох бензогазових генераторів буквально на пару годин для швидкої підзарядки акума..
я не кажу про "генерацію, коли вона найбільш потрібна"(с) у якості обігріву, купання-душу чи приготуванні їжі - для цього є більш пристосовані джерела енергії, електрика - у першу чергу для електроніки (обігрів, хіба що - для електроковдри)..
у пості вище намагався донести до спільноти можливості системної реалізації максимАльно розосередженої енергонезалежності та стійкості електросистеми (як би не спаскудили ці слова зебіли)..
показать весь комментарий
04.04.2026 13:57 Ответить
Важка і звитяжна праця енергетиків. Але нащо це?
Може б краще грошима енергетикам?
показать весь комментарий
04.04.2026 14:53 Ответить
І надовго? До вересня протримаються чи нє?
показать весь комментарий
04.04.2026 16:28 Ответить
буданов сьогдні казав про протилежне
показать весь комментарий
05.04.2026 02:11 Ответить
 
 