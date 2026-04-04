В Украине восстановили более 4 ГВт генерации после российских атак, - Шмыгаль

В течение отопительного сезона враг повредил более 9 ГВт генерирующих мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Украинские энергетики восстановили более 4 ГВт мощности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

"Восстановили после российских атак 85% доступной мощности ТЭС и 66% доступной мощности ГЭС и ГАЭС. Отремонтировали трансформаторное оборудование системы передачи, общая мощность которого составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы Латвии", - говорится в сообщении.





Кроме того:

В 2025 году были выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что позволило успешно пройти этот отопительный сезон;

Продолжается развитие распределенной генерации. Общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт;

Установлено новых установок для хранения энергии на 508 МВт. Это в 254 раза больше, чем в отопительном сезоне 2024-2025 годов.

Что предшествовало?

Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки России разрушить нашу энергосистему.

