В Украине восстановили более 4 ГВт генерации после российских атак, - Шмыгаль
В течение отопительного сезона враг повредил более 9 ГВт генерирующих мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС. Украинские энергетики восстановили более 4 ГВт мощности.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
"Восстановили после российских атак 85% доступной мощности ТЭС и 66% доступной мощности ГЭС и ГАЭС. Отремонтировали трансформаторное оборудование системы передачи, общая мощность которого составляет около 30% всей трансформаторной мощности энергосистемы Латвии", - говорится в сообщении.
Кроме того:
- В 2025 году были выполнены плановые ремонты суммарной мощностью 11,8 ГВт, что позволило успешно пройти этот отопительный сезон;
- Продолжается развитие распределенной генерации. Общий прирост установленной мощности за 2025 год составил 642,77 МВт;
- Установлено новых установок для хранения энергии на 508 МВт. Это в 254 раза больше, чем в отопительном сезоне 2024-2025 годов.
Что предшествовало?
Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки России разрушить нашу энергосистему.
Goga
04.04.2026 12:37
Сергей Рейнвей
04.04.2026 12:38
Андрій Лавриненко
04.04.2026 12:40
Я і сам би здогадався, що є покращення.
Так потрібно ж ворогу відчитатись
Відосік, похвалились, чекаємо чергового обстрілу. Все як завжди.
"5 млрд євро на відновлення та модернізацію енергетики" (зевлада) вистачило би щоб забезпечити близько, як мінімум, 20млн домогосподарств півкіловатною сонячною панеллю та мережевим інвертором до неї..
тут вам і електрогенерація для економії, у мережу, резервне живлення (якщо трошки докластися, за бажанням) і розосередження цієї генерації..
та мародерам подібна автономія українців не цікава - не дуже вкрадеш і тим більше - владі не хочеться упускати енергокріпаків
20000000*500Вт=10000000000Вт - і цЕ лишЕ розосерЕджена сонячна електрогенерація "у кожній хаті", яку жодна масова шахедно-ракетна атака кацапів ніколи не знищить..
у 2022му ця генерація дозволила мені іздити між Києвом та селом на електровєліку (а це 150км) коли десь місяць на гостомельській околиці Києві світла не було взагалі (бензиновий мотоцикл, авто тим більше, навіть не розглядався), і лише ось у цьому році на пару годин завів один з двох бензогазових генераторів буквально на пару годин для швидкої підзарядки акума..
я не кажу про "генерацію, коли вона найбільш потрібна"(с) у якості обігріву, купання-душу чи приготуванні їжі - для цього є більш пристосовані джерела енергії, електрика - у першу чергу для електроніки (обігрів, хіба що - для електроковдри)..
у пості вище намагався донести до спільноти можливості системної реалізації максимАльно розосередженої енергонезалежності та стійкості електросистеми (як би не спаскудили ці слова зебіли)..
Може б краще грошима енергетикам?