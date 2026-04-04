РФ осуществила 14 массированных комбинированных атак за зиму, - Игнат
Помимо регулярных ежедневных авиаударов, в течение зимы Россия провела 14 масштабных комбинированных атак.
Об этом в эфире сообщил полковник, начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Детали
"Ежедневно наша противовоздушная оборона отражает атаки врага обычными беспилотниками, но бывают комбинированные, массированные атаки. За зимний период их было 14", - рассказал Игнат.
По его словам, приоритетными целями врага являются объекты критической инфраструктуры - энергетика, газодобывающая, нефтяная отрасли, некоторые предприятия. Однако часто под удар попадают и гражданские объекты, страдают и гибнут люди.
Что предшествовало?
- Ранее Шмыгаль сообщил, что Украина успешно завершила отопительный сезон, несмотря на многочисленные попытки России разрушить нашу энергосистему.
- Также, по его словам, в Украине восстановили более 4 ГВт генерации после российских атак.
- Во время отопительного сезона враг повредил более 9 ГВт генерирующих мощностей ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.
