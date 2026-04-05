РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14303 посетителя онлайн
Новости ПВО Украины Массированный ракетный обстрел Массированный комбинированный удар
10 998 39

РФ из-за войны в Иране изменила тактику ударов по Украине: атакует днем, чтобы истощить запас ракет для Patriot, - The Sunday Times

РФ ставит целью истощить системы ПВО Украины

Россия меняет тактику обстрелов, пытаясь истощить запасы украинской ПВО, в частности ракет для систем Patriot, дефицит которых усугубляется из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Sunday Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ комбинирует ночные и дневные волны атак 

Издание отмечает, что в течение последних нескольких недель Россия неоднократно проводила массированные атаки в дневное время. Некоторые из этих атак длились до 24 часов.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что недавние российские атаки были преднамеренной попыткой истощить средства противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах Pac-3 для систем Patriot.

"Они (россияне. — Ред.) осуществляют атаки днем, которые становятся более продолжительными и изнурительными. Их сложнее отразить, поскольку команды истощены после работы всю ночь и сталкиваются с такими трудностями, как ослепление от солнца", — цитирует издание Игната.

Кроме того, длительные дневные атаки оказывают негативное влияние на украинскую экономику, поскольку многие офисы вынуждены приостанавливать работу во время угрозы ударов.

Ранее Россия атаковала Украину ракетами и дронами преимущественно ночью, однако последний месяц ознаменовался изменением тактики. Как сообщает The Sunday Times, Москва не только выпустила рекордное количество БПЛА — более 6500 с момента начала войны в Иране, но и все чаще комбинирует ночные и дневные волны атак.

По словам Игната, кроме дронов Shahed, враг также запускает дроны-приманки "Герань". 

 "С начала войны в Иране мы наблюдаем рост количества атак и изменение траекторий полета этих дронов-приманок, чтобы измотать нашу систему ПВО", — говорит начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Дефицит ракет-перехватчиков 

Он также отметил, что Украина испытывает нехватку ракет для систем Patriot.

"Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и россияне уничтожат нашу критическую инфраструктуру", — заявил он.

Издание добавляет, что дефицит ракет для систем Patriot по всему миру стремительно растет, поскольку страны Персидского залива используют их для защиты от иранских атак. В то же время администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на других приоритетах, чем потребности Украины.

  • Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует сокращение поставок ракет для Patriot из-за войны в Иране.

Автор: 

ПВО (3556) россия (97083) атака (1232) Игнат Юрий (658) Patriot (430)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
А може хтось пояснити: ті «Патріоти» що, вночі не літають?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:17 Ответить
+16
Маячня якась..
показать весь комментарий
05.04.2026 20:19 Ответить
+11
а чим денні атаки відрізняються від нічних в плані петріотів? і до чого в цьому сенсі засліплення від сонця?... так і кажіть - тупо збільшили кількість атак, тому що потужне патякало підтверджує їхні висновки про те, що нових ракет нам годі й чекати...
показать весь комментарий
05.04.2026 20:19 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Україна має отримати ядерну зброю і кошмарити цивільних мацкви щодня - це слабке місце! Навіть пуйло боїться проводити примусову мобку москалів бо знає що вони знесуть кремль.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:17 Ответить
Ти з моменту реестрації у жовтні 25-го пищеш цю муть. Хто тобі, скажи, за цей час, забороняє в виточити хоча б головку від тієї "атомної бомби"?
показать весь комментарий
05.04.2026 23:29 Ответить
Так шо робити, Вован? План є? Де ракети брати?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:17 Ответить
Він зараз в Сирії. Домовиться! Викопають хамасівські ракети з підземних сховищ, передадуть Україні - профіт!
показать весь комментарий
05.04.2026 20:23 Ответить
мабуть, світло від Місяця заважає...
показать весь комментарий
05.04.2026 20:21 Ответить
Написано ж "... з труднощами від засліплення від сонця".

Вийди після обіду і подивись на північний схід - осліпнеш тут же
показать весь комментарий
05.04.2026 20:49 Ответить
"з такими труднощами, як засліплення від сонця", стикаються, як і написано ж таки, "команди".

Та невже «Патріотами» по балістиці ті команди вручну керують?
показать весь комментарий
05.04.2026 21:33 Ответить
Зрозуміло ж, вночі по зіркам наводять ті РАС-3 а вдень - по сонцю. Та видати їм темні окуляри тільки на день. Яких тільки отмазок не придумують ці речники.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:57 Ответить
так вдень сонце світить зі спини, а не в очі відносно прильоту балістики
показать весь комментарий
05.04.2026 22:53 Ответить
Недаремно ж сандейтаймс все знають)
показать весь комментарий
05.04.2026 21:07 Ответить
Оце - гонять - журналюги
показать весь комментарий
05.04.2026 20:27 Ответить
Хайп - їхнє все.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:55 Ответить
Ну воно й не дивно, що коли розісрався зі всіма парнтерами, то ракет до ППО більше не дають, а виправдовуватись же на випередження якось треба, бо коли балістика масово почне по будинках прилітати, то якось невдобно буде.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:28 Ответить
Рыжее чмо трамп со всеми разосрался, это верно.
показать весь комментарий
05.04.2026 22:32 Ответить
Походу на наркоту треба перевіряти і ВР, і ОПу, і генштаб, і речників..останнім часом таке шось леплять..
показать весь комментарий
05.04.2026 20:29 Ответить
Денні ракети вже винайшли, залишилось ще нічні зробити. А там справа дійде і до ракет які літають тільки по понеділках.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:40 Ответить
Виснаження б'ючи по житлових будинках(Сильна тактика(((Може вже Україна також набереться стільки дронів, щоб і собі хоч через раз по москальських халупах бити.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:46 Ответить
Або Ігнат помиляється або ви . Бо по перше безпілотник герань не є приманкою , це ударний дрон , ймовірно ви переплутали з дроном гербера . По друге шахедами рф вже давно Україну не атакує , вони останні пару років виготовляють свої герань 2 та реактивний герань 3 і використовують в основному їх, хоча це і аналог шахеда але це вже не шахед , у герані своя навігація та модифікація і їх виготовляють росіяни на заводах в рф , окрім того у Ірана зараз дефіцит шахедів , їм самим не вистачає у війні з Ізраїлем та США . Не розумію чому усі називають російські герані іранськими шахедами та знімають відповідальність з росіян які в три зміни штампують для нас смерть ..
показать весь комментарий
05.04.2026 20:47 Ответить
Гербера -це не тільки приманка а й розвідник і ударний, в нас на станції цей дрон кабіну тепловоза розбив.
показать весь комментарий
05.04.2026 22:07 Ответить
Солнце слепит операторов пэтриот? Или мобильные группы, большая часть из которых дот сих пор представляет из себя пикам с пулеметом. Ночью они шахедов не видят, днём солнце слепит, вечером облака, а утром туман. Шопопало.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:49 Ответить
Просто в оркостанії не знають що далі придумати от і витрачають на ці шахеди тупо гроші на вітер, а може збирайте манатки і за Урал?
показать весь комментарий
05.04.2026 20:55 Ответить
Так треба пустити інформацію про те що всі шахеди збивають виключно дорогими ракетами від патріоту хай думають що це так.
показать весь комментарий
05.04.2026 20:56 Ответить
Їхня тактика називається "цугцванг"
показать весь комментарий
05.04.2026 21:00 Ответить
Це твердження є міфом. Насправді зенітно-ракетні комплекси (ЗРК) Patriot розроблені як всепогодні системи 24/7. Для них немає різниці, день зараз чи ніч.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:08 Ответить
Це рівень зебілів - потужно та дебільно!
показать весь комментарий
05.04.2026 21:11 Ответить
Сонце свєтіт прямо в глаз, нє могу дивіцца, дайте мнє кусок папєру штоби затуліцца.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:12 Ответить
марка.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:24 Ответить
наша марка. А у вас разные что ли есть?
показать весь комментарий
06.04.2026 00:09 Ответить
Якісь особливі (дурні) експерти в цієї жовтенької газетки.
показать весь комментарий
05.04.2026 21:42 Ответить
А коли буде своє ППО, щоб збивати балістику? Говорять, що Порошенку не вистачило десь року, щоб створити свою ППО ''Кільчень''. З приходом Зе це все було знищено, а створили тільки міндічів і цукерманів.
показать весь комментарий
05.04.2026 22:01 Ответить
А як частина доби впливає на виснаження ППО?

Невже вдень більше ракет потрібно?
показать весь комментарий
05.04.2026 23:01 Ответить
Ну сказав потужний ексПерд начальник управління бла-бла-бла (а коротко Головний ****** ВПС) - сліпить сонце. Значить вдень. Він за ніч забув - там сліпить Місяць. Ну що зробити, цілий полковник, потужно гальмує.
показать весь комментарий
05.04.2026 23:34 Ответить
"Про це пише Sunday Times" - далі нема сенсу читати. Ще б написи на паркані коментували, іксперди всепогодні.
показать весь комментарий
06.04.2026 00:00 Ответить
тим не менш, якщо балістику сбивати нам буде нічим, для України це означає щось дуже погане
показать весь комментарий
06.04.2026 01:05 Ответить
Солнце ослепило операторов Патриотов. А мобильные группы ***шат Шахеды, как обычно
показать весь комментарий
06.04.2026 00:05 Ответить
 
 