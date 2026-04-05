РФ из-за войны в Иране изменила тактику ударов по Украине: атакует днем, чтобы истощить запас ракет для Patriot, - The Sunday Times

Россия меняет тактику обстрелов, пытаясь истощить запасы украинской ПВО, в частности ракет для систем Patriot, дефицит которых усугубляется из-за войны на Ближнем Востоке.

Об этом пишет The Sunday Times, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ комбинирует ночные и дневные волны атак

Издание отмечает, что в течение последних нескольких недель Россия неоднократно проводила массированные атаки в дневное время. Некоторые из этих атак длились до 24 часов.

Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что недавние российские атаки были преднамеренной попыткой истощить средства противовоздушной обороны. Речь идет, в частности, о ракетах Pac-3 для систем Patriot.

"Они (россияне. — Ред.) осуществляют атаки днем, которые становятся более продолжительными и изнурительными. Их сложнее отразить, поскольку команды истощены после работы всю ночь и сталкиваются с такими трудностями, как ослепление от солнца", — цитирует издание Игната.

Кроме того, длительные дневные атаки оказывают негативное влияние на украинскую экономику, поскольку многие офисы вынуждены приостанавливать работу во время угрозы ударов.

Ранее Россия атаковала Украину ракетами и дронами преимущественно ночью, однако последний месяц ознаменовался изменением тактики. Как сообщает The Sunday Times, Москва не только выпустила рекордное количество БПЛА — более 6500 с момента начала войны в Иране, но и все чаще комбинирует ночные и дневные волны атак.

По словам Игната, кроме дронов Shahed, враг также запускает дроны-приманки "Герань".

"С начала войны в Иране мы наблюдаем рост количества атак и изменение траекторий полета этих дронов-приманок, чтобы измотать нашу систему ПВО", — говорит начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ.

Читайте также: Зеленский прогнозирует сокращение поставок ракет для Patriot из-за войны в Иране: Сегодня мы не являемся приоритетом

Дефицит ракет-перехватчиков

Он также отметил, что Украина испытывает нехватку ракет для систем Patriot.

"Если мы останемся без этих крайне необходимых ракет, мы останемся без всего, и россияне уничтожат нашу критическую инфраструктуру", — заявил он.

Издание добавляет, что дефицит ракет для систем Patriot по всему миру стремительно растет, поскольку страны Персидского залива используют их для защиты от иранских атак. В то же время администрация президента США Дональда Трампа сосредоточена на других приоритетах, чем потребности Украины.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский прогнозирует сокращение поставок ракет для Patriot из-за войны в Иране.

Читайте также: РФ осуществила 14 массированных комбинированных атак за зиму, - Игнат