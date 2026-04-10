Цими днями до України прибула нова партія ракет до Patriot, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський заявив, що до України прибула нова партія ракет для комплексів Patriot.
Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Подробиці
"Станом на зараз ракети для "петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.
- 10 березня президент Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".
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Краще б повідомив, що сьогодні, наприклад, ми виготовили свої системи ППО і ракети до них і вони не гірні аналогв петріотів.