Цими днями до України прибула нова партія ракет до Patriot, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України прибула нова партія ракет для комплексів Patriot.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

"Станом на зараз ракети для "петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була", - зазначив він.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що Німеччина разом із європейськими партнерами передасть Україні понад 30 ракет-перехоплювачів PAC-3 для систем Patriot.

10 березня президент Зеленський повідомив, що Україна отримала від Німеччини ракети PAC-3 для систем Patriot, про постачання яких було домовлено під час останнього засідання у форматі "Рамштайн".

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