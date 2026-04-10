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Новини Ракети до Patriot для України
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Цими днями до України прибула нова партія ракет до Patriot, - Зеленський

Україна отримала ракети до Patriot: заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що до України прибула нова партія ракет для комплексів Patriot.

Про це він сказав під час спілкування з журналістами, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Подробиці

"Станом на зараз ракети для "петріотів" партнери передають. Зокрема, цими днями прийшла нова партія. І ми продовжуємо працювати з усіма партнерами, щоб ППО була", - зазначив він.

Читайте: РФ через війну в Ірані змінила тактику ударів по Україні: атакує вдень, щоб виснажити запас ракет для Patriot, - The Sunday Times

Що передувало?

Читайте: Зеленський щодо постачання Україні ракет PAC-3: Деякі країни вже працюють зі США

Автор: 

Зеленський Володимир (28370) ППО (4284) Patriot (534)
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Топ коментарі
+16
Ще забувся повідомити де їх зберігають. Навіщо про це говорити? Щоб кацапи відстежували шляхи доставки і били по потягах та автомобілях?
Краще б повідомив, що сьогодні, наприклад, ми виготовили свої системи ППО і ракети до них і вони не гірні аналогв петріотів.
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10.04.2026 09:35 Відповісти
+10
Розробками та виготовленням озброєнь займався "шоколадний борига". А ці так, лише язиком де не треба ляпають..
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10.04.2026 09:39 Відповісти
+8
Це що, "Юстас-Алексу" ?..
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10.04.2026 09:35 Відповісти

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