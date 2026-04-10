На днях в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot, - Зеленский

Украина получила ракеты для Patriot: заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину поступила новая партия ракет для комплексов Patriot.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Подробности

"На данный момент партнеры передают ракеты для "патриотов". В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", — отметил он.

Читайте: РФ из-за войны в Иране изменила тактику ударов по Украине: атакует днем, чтобы истощить запас ракет для Patriot, — The Sunday Times

Что предшествовало?

Читайте: Зеленский о поставках Украине ракет PAC-3: Некоторые страны уже работают с США

Зеленский Владимир ПВО Patriot
Ще забувся повідомити де їх зберігають. Навіщо про це говорити? Щоб кацапи відстежували шляхи доставки і били по потягах та автомобілях?
Краще б повідомив, що сьогодні, наприклад, ми виготовили свої системи ППО і ракети до них і вони не гірні аналогв петріотів.
10.04.2026 09:35 Ответить
це як запрошення....до дії
10.04.2026 09:37 Ответить
Розробками та виготовленням озброєнь займався "шоколадний борига". А ці так, лише язиком де не треба ляпають..
10.04.2026 09:39 Ответить
Ця заява означає, що вся партія ракет прибула і кацапи вже нічого зробити з чим не можуть
10.04.2026 10:01 Ответить
Це означає, що Голобородько пропіарився перед 73% про не свої здобутки. Дякуємо партнерам за допомогу і ганьба Голобородько за таку ситуацію.
10.04.2026 10:35 Ответить
Це що, "Юстас-Алексу" ?..
10.04.2026 09:35 Ответить
козятин,банкова під захистом??
10.04.2026 09:36 Ответить
Хоч одна добра новина
10.04.2026 09:36 Ответить
доповідь резидента у центр...скажи ще куди поклав...
10.04.2026 09:37 Ответить
Ну значить сьогодні вночі буде черговий обстріл... Бо після його вихваляння новою партією, так завжди буває.
10.04.2026 09:37 Ответить
Цікаво,керівництву держави відомо таке поняття як державна таємниця?Особливо під час війни
10.04.2026 09:56 Ответить
В кацапів развєдка харашо работає. Не встигнеш бзднути- як вони вже знають.
10.04.2026 10:44 Ответить
 
 