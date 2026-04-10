На днях в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину поступила новая партия ракет для комплексов Patriot.
Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Подробности
"На данный момент партнеры передают ракеты для "патриотов". В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", — отметил он.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
- 10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
Краще б повідомив, що сьогодні, наприклад, ми виготовили свої системи ППО і ракети до них і вони не гірні аналогв петріотів.