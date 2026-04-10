На днях в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что в Украину поступила новая партия ракет для комплексов Patriot.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На данный момент партнеры передают ракеты для "патриотов". В частности, на днях поступила новая партия. И мы продолжаем работать со всеми партнерами, чтобы ПВО была", — отметил он.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.

10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".

