Зеленский о задержке поставок ракет для Patriot: У нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем

Из-за войны с Ираном поставки ракет для Patriot в рамках программы PURL могут задерживаться, но Украина вместе с партнерами ищет альтернативные пути.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере общения с журналистами.

Проблемы могут возникнуть в ближайшем будущем

В частности, на вопрос о том, можно ли рассчитывать на США как на партнера и поставщика ракет для Patriot, особенно сейчас, когда Штаты сосредоточены на войне с Ираном, Зеленский ответил: "Мы понимаем, что из-за войны на Ближнем Востоке у нас могут возникнуть (проблемы) с PAC-3, которые мы покупаем через PURL у Америки. Конечно, я боюсь, что они могут затянуть передачу этих ракет, даже если мы покупаем их за европейские деньги. Думаю, у нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем".

Читайте также: Зеленский о поставках Украине ракет PAC-3: Некоторые страны уже работают с США

Альтернативные пути

В то же время президент заверил, что он продолжит контакты со странами Ближнего Востока, а также с европейцами, чтобы этого не произошло.

"Этого недостаточно, чтобы защитить наше небо, но мы работаем. Мы ищем альтернативные пути, чтобы получить PAC-2, PAC-3", — отметил Зеленский.

Он добавил, что надеется на то, что президент США и его команда осознают последствия, к которым приведет прекращение поставок ракет для Patriot.

Читайте: РФ из-за войны в Иране изменила тактику ударов по Украине: атакует днем, чтобы истощить запас ракет для Patriot, — The Sunday Times

Что предшествовало?

Зеленский Владимир США Patriot
А доти будемо збивати балістику лазерними указками, закупленими потужними "зброярями" у Китаї.
14.04.2026 23:07 Ответить
Найвеличнішому лідору **********!
14.04.2026 23:07 Ответить
але Україна з партнерами шукають альтернативні шляхи.

Джерело: https://censor.net/ua/n3610543

Чмизгало, яка альтернатива?
На Аліку їх не купиш, на кухні не складеш.
14.04.2026 23:11 Ответить
Слава Зеленському!
ГОЛОВНА проблема в Україні має назву - "ЗЕленський" , а інші проблеми йдуть вже від ГОЛОВНОЇ ПРОБЛЕМИ !
15.04.2026 00:18 Ответить
іди з України,затримок не буде.Ти забрехався "по вуха".Можна довго брехати і обманювати народ України .котрий "мудрий нарід" обрав собі антиукраїнського пре3,14здента .але ніколи не вийде довго обманювати і брехати світовій спільноті...
14.04.2026 23:13 Ответить
"Сложно предсказуемая" ситуация. Как и натуробмен со странами Персидского залива.
14.04.2026 23:17 Ответить
Ты ж патужные угоды подписывал с арабами пару недель назад буквально. Там и пэтриоты и нефть и бензин и все почти на шару) Или он про эти писульки и сам забывает уже на третий день.
14.04.2026 23:26 Ответить
У нього шухляда не зачиняється...
З таким наполеоном і шпигунів не треба, сам все розповість..
П.с. от кончені дикуни... ну не лікуються наші колеги-співвітчизники 🙄🤢🤮
Не доходить хто такий агент буратіна...
14.04.2026 23:27 Ответить
Проблема в Украине зешобла и их лидор.
14.04.2026 23:46 Ответить
 
 