Зеленский о задержке поставок ракет для Patriot: У нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем
Из-за войны с Ираном поставки ракет для Patriot в рамках программы PURL могут задерживаться, но Украина вместе с партнерами ищет альтернативные пути.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере общения с журналистами.
Проблемы могут возникнуть в ближайшем будущем
В частности, на вопрос о том, можно ли рассчитывать на США как на партнера и поставщика ракет для Patriot, особенно сейчас, когда Штаты сосредоточены на войне с Ираном, Зеленский ответил: "Мы понимаем, что из-за войны на Ближнем Востоке у нас могут возникнуть (проблемы) с PAC-3, которые мы покупаем через PURL у Америки. Конечно, я боюсь, что они могут затянуть передачу этих ракет, даже если мы покупаем их за европейские деньги. Думаю, у нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем".
Альтернативные пути
В то же время президент заверил, что он продолжит контакты со странами Ближнего Востока, а также с европейцами, чтобы этого не произошло.
"Этого недостаточно, чтобы защитить наше небо, но мы работаем. Мы ищем альтернативные пути, чтобы получить PAC-2, PAC-3", — отметил Зеленский.
Он добавил, что надеется на то, что президент США и его команда осознают последствия, к которым приведет прекращение поставок ракет для Patriot.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Германия вместе с европейскими партнерами передаст Украине более 30 ракет-перехватчиков PAC-3 для систем Patriot.
- 10 марта президент Зеленский сообщил, что Украина получила от Германии ракеты PAC-3 для систем Patriot, о поставках которых было договорено во время последнего заседания в формате "Рамштайн".
- 10 апреля президент Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыла новая партия ракет для Patriot.
