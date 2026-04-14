Зеленский о задержке поставок ракет для Patriot: У нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем

Из-за войны с Ираном поставки ракет для Patriot в рамках программы PURL могут задерживаться, но Украина вместе с партнерами ищет альтернативные пути.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совместного с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере общения с журналистами.

Проблемы могут возникнуть в ближайшем будущем

В частности, на вопрос о том, можно ли рассчитывать на США как на партнера и поставщика ракет для Patriot, особенно сейчас, когда Штаты сосредоточены на войне с Ираном, Зеленский ответил: "Мы понимаем, что из-за войны на Ближнем Востоке у нас могут возникнуть (проблемы) с PAC-3, которые мы покупаем через PURL у Америки. Конечно, я боюсь, что они могут затянуть передачу этих ракет, даже если мы покупаем их за европейские деньги. Думаю, у нас могут возникнуть такие проблемы в ближайшем будущем".

Альтернативные пути

В то же время президент заверил, что он продолжит контакты со странами Ближнего Востока, а также с европейцами, чтобы этого не произошло.

"Этого недостаточно, чтобы защитить наше небо, но мы работаем. Мы ищем альтернативные пути, чтобы получить PAC-2, PAC-3", — отметил Зеленский.

Он добавил, что надеется на то, что президент США и его команда осознают последствия, к которым приведет прекращение поставок ракет для Patriot.

