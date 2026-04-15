Голова Євроради розкритикував дії США та морську блокаду Ірану

Голова Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував дії США щодо військово-морської блокади іранських портів, наголосивши на неефективності такого підходу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю політика для CNN.

Він підкреслив, що подібні заходи не сприяють вирішенню конфліктів і закликав до дотримання міжнародного права.

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Критика блокади та позиція ЄС

Кошта заявив, що блокада не є дієвим інструментом для врегулювання ситуації.

"Ми вважаємо, що блокади не вирішують інших блокад", — наголосив він.

Він також звернув увагу на ініціативу Франції та Великої Британії щодо створення коаліції для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, назвавши цей підхід більш реалістичним.

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Міжнародне право і дипломатичні зусилля

Політик зазначив, що оптимальним варіантом було б отримання мандата Ради Безпеки ООН, однак визнав, що це ускладнено позицією окремих країн.

"В ідеальному світі ми б мали цей мандат, але діяти можна й в інших рамках", — сказав Кошта.

Він також висловив сподівання на прогрес у переговорах між Ізраїлем та Ліваном у Вашингтоні, водночас розкритикувавши дії Ізраїлю через недотримання міжнародного права.

За даними американських військових, у блокаді іранських портів задіяні понад 10 тисяч військовослужбовців, десятки літаків і більше десяти кораблів.

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