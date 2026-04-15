Голова Євроради розкритикував дії США та морську блокаду Ірану
Голова Європейської ради Антоніу Кошта розкритикував дії США щодо військово-морської блокади іранських портів, наголосивши на неефективності такого підходу.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в інтерв’ю політика для CNN.
Він підкреслив, що подібні заходи не сприяють вирішенню конфліктів і закликав до дотримання міжнародного права.
Критика блокади та позиція ЄС
Кошта заявив, що блокада не є дієвим інструментом для врегулювання ситуації.
"Ми вважаємо, що блокади не вирішують інших блокад", — наголосив він.
Він також звернув увагу на ініціативу Франції та Великої Британії щодо створення коаліції для забезпечення безпеки в Ормузькій протоці, назвавши цей підхід більш реалістичним.
Міжнародне право і дипломатичні зусилля
Політик зазначив, що оптимальним варіантом було б отримання мандата Ради Безпеки ООН, однак визнав, що це ускладнено позицією окремих країн.
"В ідеальному світі ми б мали цей мандат, але діяти можна й в інших рамках", — сказав Кошта.
Він також висловив сподівання на прогрес у переговорах між Ізраїлем та Ліваном у Вашингтоні, водночас розкритикувавши дії Ізраїлю через недотримання міжнародного права.
- За даними американських військових, у блокаді іранських портів задіяні понад 10 тисяч військовослужбовців, десятки літаків і більше десяти кораблів.
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