Звинувачення Китаю в наданні військової підтримки Ірану є повністю сфабрикованими, - МЗС КНР
У МЗС Китаю назвали "повністю сфабрикованими" звинувачення щодо військової допомоги Ірану.
Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє Цензор.НЕТ.
Повністю сфабриковані
"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться в повідомленні.
Китай відповість контрзаходами
Крім того, речник МЗС КНР пригрозив США "контрзаходами" на тлі погроз тарифами.
"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на підставі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.
Що передувало
- Напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці США повідомляв, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів.
- Розвідка вважає, що Іран може використовувати припинення вогню як можливість для поповнення певних систем озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів.
- Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану.
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