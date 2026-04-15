Звинувачення Китаю в наданні військової підтримки Ірану є повністю сфабрикованими, - МЗС КНР

У МЗС Китаю назвали "повністю сфабрикованими" звинувачення щодо військової допомоги Ірану.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Повністю сфабриковані

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться в повідомленні.

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Китай відповість контрзаходами

Крім того, речник МЗС КНР пригрозив США "контрзаходами" на тлі погроз тарифами.

"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на підставі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.

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Що передувало