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Новини Допомога Китаю Ірану
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Звинувачення Китаю в наданні військової підтримки Ірану є повністю сфабрикованими, - МЗС КНР

Китай заперечує допомогу Ірану

У МЗС Китаю назвали "повністю сфабрикованими" звинувачення щодо військової допомоги Ірану.

Про це заявив речник міністерства закордонних справ Китаю Лінь Цзянь, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Повністю сфабриковані

"Повідомлення ЗМІ, які звинувачують Китай у наданні військової підтримки Ірану, є повністю сфабрикованими", - йдеться в повідомленні.

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Китай відповість контрзаходами

Крім того, речник МЗС КНР пригрозив США "контрзаходами" на тлі погроз тарифами.

"Якщо США продовжать підвищення тарифів проти Китаю на підставі цих звинувачень, Китай відповість контрзаходами", - зазначив він.

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КНР заперечує військову підтримку Ірану

Що передувало

  • Напередодні телеканал CNN з посиланням на джерела в розвідці США повідомляв, що Китай готується передати Ірану нові системи протиповітряної оборони протягом наступних кількох тижнів.
  • Розвідка вважає, що Іран може використовувати припинення вогню як можливість для поповнення певних систем озброєння за допомогою ключових іноземних партнерів.
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що Китай матиме "великі проблеми", якщо постачатиме зброю Ірану.

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Іран (3618) Китай (5322)
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