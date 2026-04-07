РФ і Китай ветували резолюцію Радбезу ООН щодо Ормузької протоки
Росія та Китай наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН, що санкціонує дії з розблокування Ормузької протоки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефакс-Україна.
Що відомо
Як зазначається, проєкт резолюції запропонував Бахрейн, її підтримали 11 членів Радбезу ООН, двоє утрималися.
Проєкт резолюції закликав держави координувати "пропорційні обставинам" зусилля оборонного характеру щодо гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Зокрема, йшлося про супровід торговельних суден.
Що передувало?
Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Ормузька протока є однією з ключових транспортних артерій світу - через неї проходить близько третини глобальної торгівлі нафтою та понад чверть поставок зрідженого газу.
Її блокування одразу впливає на світові ціни на енергоносії, порушує логістику постачань і створює ризики для енергетичної безпеки як Європи, так і глобального ринку, оскільки для більшості країн регіону альтернативних маршрутів експорту фактично немає.
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