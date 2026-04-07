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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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РФ і Китай ветували резолюцію Радбезу ООН щодо Ормузької протоки

РФ і Китай ветували резолюцію щодо Ормузької протоки

Росія та Китай наклали вето на резолюцію Ради безпеки ООН, що санкціонує дії з розблокування Ормузької протоки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтефакс-Україна.

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Що відомо

Як зазначається, проєкт резолюції запропонував Бахрейн, її підтримали 11 членів Радбезу ООН, двоє утрималися.

Проєкт резолюції закликав держави координувати "пропорційні обставинам" зусилля оборонного характеру щодо гарантування безпеки судноплавства в Ормузькій протоці. Зокрема, йшлося про супровід торговельних суден.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іран відмовився відкрити Ормузьку протоку в обмін на припинення вогню, - Reuters

Що передувало?

Як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, Ормузька протока є однією з ключових транспортних артерій світу - через неї проходить близько третини глобальної торгівлі нафтою та понад чверть поставок зрідженого газу.

Її блокування одразу впливає на світові ціни на енергоносії, порушує логістику постачань і створює ризики для енергетичної безпеки як Європи, так і глобального ринку, оскільки для більшості країн регіону альтернативних маршрутів експорту фактично немає.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Відкрийте кляту протоку, божевільні виродки": Трамп погрожує Ірану новими ударами

Автор: 

Китай (5316) росія (70816) Радбез ООН (928) Ормузька протока (258)
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Топ коментарі
+19
Знов друг балодья кинув Трумпа
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07.04.2026 20:19 Відповісти
+9
Рудий покидьок скаже,що він й так знав ,що його друг ***** блокуватиме)) а до Сі нє паєду?)))
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07.04.2026 20:21 Відповісти
+8
Цікаво, хто з них забезпечить Іран ЯЗ?
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07.04.2026 20:18 Відповісти

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