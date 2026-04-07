Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН относительно Ормузского пролива

Россия и Китай наложили вето на резолюцию по Ормузскому проливу

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, санкционирующую действия по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Что известно

Как отмечается, проект резолюции предложил Бахрейн, его поддержали 11 членов Совбеза ООН, двое воздержались.

Проект резолюции призвал государства координировать "соразмерные обстоятельствам" усилия оборонного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В частности, речь шла о сопровождении торговых судов.

Что предшествовало?

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мира — через него проходит около трети мировой торговли нефтью и более четверти поставок сжиженного газа.

Его блокирование сразу же влияет на мировые цены на энергоносители, нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.

Китай (3315) россия (97093) Совбез ООН (1134) Ормузский пролив (59)
+11
Знов друг балодья кинув Трумпа
07.04.2026 20:19 Ответить
+5
Цікаво, хто з них забезпечить Іран ЯЗ?
07.04.2026 20:18 Ответить
+5
Рудий покидьок скаже,що він й так знав ,що його друг ***** блокуватиме)) а до Сі нє паєду?)))
07.04.2026 20:21 Ответить
Цікаво, хто з них забезпечить Іран ЯЗ?
07.04.2026 20:18 Ответить
Знов друг балодья кинув Трумпа
07.04.2026 20:19 Ответить
Вони удвох, поводили Трампу по губах, як чЛЄну їх каліктіва….
07.04.2026 20:25 Ответить
Та то фігня. Уявіть як Трамп кинув американців...
07.04.2026 20:27 Ответить
Не всіх. Качальники сланцевої нафти зараз потирають руки.
07.04.2026 20:29 Ответить
Рудий покидьок скаже,що він й так знав ,що його друг ***** блокуватиме)) а до Сі нє паєду?)))
07.04.2026 20:21 Ответить
[ Ормузька протока є однією з ключових транспортних артерій світу - через неї проходить близько третини глобальної торгівлі нафтою та понад чверть поставок зрідженого газу. Джерело: https://censor.net/ua/n3609366
07.04.2026 20:25 Ответить
Чесно?Я хоч і називаю його рудим покидьком,й йому не вірю,але він не вся Америка і не армія.Якби довго не тривала ця війна,Америка не вийде з нею програвшою стороною.Так,може репутаційно,іміджево,економічно втратить,але поступитися іранцям - це запалити бомбу сповільненої дії і надихнути всіх арабів,мусульмані і єжи з ними.Американцям дуже поталанило ,що з ними Ізраїль.Ті знають що хочуть,******** як бог наказав,і своїх цілей досягнуть.Вони скористалися супер шансом ,котрий буває раз в 100 років і вони свого досягнуть.
07.04.2026 20:34 Ответить
Першу імперію персів знищили європейці - другу араби ( семіти ) . Ну крім того араби то семіти - але семіти то не тіко араби ( в Тунісі семіти заснували державу яка на рівних боролася з Римом - я про Карфаген як шо шо ). Такшо арабами називають мусульман в Африці і Передній Азії - так як колись руськими називали всіх православних до прикладу .
07.04.2026 20:50 Ответить
А щодо протоки,то тут іранці занадто багато поклали надій ,що нею довго шантажуватимуть світ.Коли притисне,то Макрон з Мерцом можуть різко змінити позицію,і тоді побачимо.Навіть китайці занадто мудрих вдають,бо Трампон не вічний,а прийде йому альтернатива і тоді...не знаю.
07.04.2026 20:39 Ответить
Зі мною працюють тунісці,то вони всіх називають братами)І про Ганібала мене питали чи чув,чи знаю)))Тому не треба таких деталей про етнічний склад ісламського світу)
07.04.2026 20:54 Ответить
А чого куколдо-Захід такого стану "досяг"???
Чим думали раніше, бачачи неадекватність та агресивну Вісь Зла ?!!! ➡️ [ [ [Ормузька протока є однією з ключових транспортних артерій світу - через неї проходить близько третини глобальної торгівлі нафтою та понад чверть поставок зрідженого газу. ] ] ]
От тобі бабушкО і юрїв день... Про€§алі...
07.04.2026 20:22 Ответить
Захід звичайно той ще стратег... але подивіться.. ще декілька місяців закритої протоки і в сраці буде не Захід, а країни Персидської затоки. Бо іх ринки будуть захоплені іншими гравцями. + буде чергова хвиля впровадження джерел альтернативної енергії і нафтозберігаючих технологій.
07.04.2026 20:27 Ответить
Норвегія і Азербайджан будуть мати ще новий рівень надприбутків !!!
А дієві санкції проти рашки - це всі ці магури і дронові удари!! На них вся надія !!!! 🌍🌎🙏🏻🙏🏻🙏🏻🙏🏻
07.04.2026 20:33 Ответить
Аааазохенвей!!! Та не може бути!
07.04.2026 20:24 Ответить
Про€болі? Будєм разбіратса ))) ©
07.04.2026 20:31 Ответить
як сумно..
гниди на яву, а зробити нічого не можеш
07.04.2026 20:26 Ответить
та можуть. ********* Іран в повну сраку. Ракети закінчаться. І на цьому все.
07.04.2026 20:28 Ответить
А шо такє ООН , коли є Трамп.
07.04.2026 20:28 Ответить
вузькоокі і так свою нафту отримають..кацапам вигідна висока ціна...треба збирати спец.сессію Генасамблеї, якщо Донні не хоче виглядати терпілою...
07.04.2026 20:32 Ответить
Протоку може розблокувати тільки Америка. Ніякого сенсу в цій резолюції країн, які здатні максимум тільки напердіти в кімнаті, немає.
07.04.2026 20:34 Ответить
Хай тепер Трамп летить на Кацапію, і Пуйла в дупу цмокне.
07.04.2026 20:40 Ответить
"Подкидной дурак" втягивается в новый Афганистан как в бермудский треугольник и дело будет иметь уже не только с аятоллами, но и талибами, кроме бункерного ублюдка и китайского Си(куна).
07.04.2026 20:59 Ответить
 
 