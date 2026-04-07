Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН относительно Ормузского пролива
Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, санкционирующую действия по разблокированию Ормузского пролива.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно
Как отмечается, проект резолюции предложил Бахрейн, его поддержали 11 членов Совбеза ООН, двое воздержались.
Проект резолюции призвал государства координировать "соразмерные обстоятельствам" усилия оборонного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В частности, речь шла о сопровождении торговых судов.
Что предшествовало?
Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мира — через него проходит около трети мировой торговли нефтью и более четверти поставок сжиженного газа.
Его блокирование сразу же влияет на мировые цены на энергоносители, нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.
- Ранее президент Трамп заявил, что США планируют "чрезвычайно сильные удары" по Ирану в течение двух-трех недель.
- Также лидер США пригрозил Ирану ударами по мостам и электростанциям.
- 4 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что у Ирана осталось два дня, чтобы заключить соглашение с США.
- В свою очередь, в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа военные Ирана предупредили США и Израиль о возможном "адском" наказании в случае расширения конфликта.
- 5 апреля лидер США продлил свой срок на 20 часов и опубликовал в Truth Social новый срок – вторник – в 20:00 по восточному времени.
- По данным СМИ, Иран и США обсуждают условия потенциального 45-дневного прекращения огня, которое может привести к окончательному прекращению войны.
Чим думали раніше, бачачи неадекватність та агресивну Вісь Зла ?!!!
