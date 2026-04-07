Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН относительно Ормузского пролива

Россия и Китай наложили вето на резолюцию Совета Безопасности ООН, санкционирующую действия по разблокированию Ормузского пролива.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Что известно

Как отмечается, проект резолюции предложил Бахрейн, его поддержали 11 членов Совбеза ООН, двое воздержались.

Проект резолюции призвал государства координировать "соразмерные обстоятельствам" усилия оборонного характера по обеспечению безопасности судоходства в Ормузском проливе. В частности, речь шла о сопровождении торговых судов.

Что предшествовало?

Как сообщал ранее Цензор.НЕТ, Ормузский пролив является одной из ключевых транспортных артерий мира — через него проходит около трети мировой торговли нефтью и более четверти поставок сжиженного газа.

Его блокирование сразу же влияет на мировые цены на энергоносители, нарушает логистику поставок и создает риски для энергетической безопасности как Европы, так и глобального рынка, поскольку для большинства стран региона альтернативных маршрутов экспорта фактически нет.

