Китайський танкер під санкціями перетнув Ормузьку протоку

Китайський танкер Rich Starry, який перебуває під санкціями США, 14 квітня перетнув Ормузьку протоку та залишив Перську затоку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Jerusalem Post.

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Перший прорив блокади

Судно стало першим, якому вдалося пройти протоку після запровадження військової блокади з боку США.

Танкер середнього класу перевозив близько 250 тисяч барелів метанолу.

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Маршрут і деталі рейсу

Згідно з даними трекінгових систем, судно було завантажене у порту Хамрія в Об’єднаних Арабських Еміратах.

На борту перебуває китайський екіпаж.

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Санкції США

Власник судна – компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd – разом із танкером внесені до санкційних списків США.

Причиною стало звинувачення у комерційній співпраці з Іраном.

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Інші судна в регіоні

Крім того, у напрямку Перської затоки прямує ще один підсанкційний танкер – Murlikishan.

За даними аналітиків, судно планує завантажити мазут в Іраку найближчими днями.

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