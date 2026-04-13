Іран заявив про знищення американського корабля в Ормузькій протоці
Іран заявив про потоплення американського військового корабля в районі Ормузької протоки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише офіційний акаунт Збройних сил Ірану.
Заява Ірану
За твердженням Тегерана, інцидент стався поблизу порту Бандар-Аббас, коли американський корабель нібито намагався наблизитися до узбережжя.
Іранська сторона заявляє, що їхній флот знищив судно під час цієї операції, однак деталей щодо типу корабля чи можливих втрат не оприлюднено.
Відсутність підтвердження
Наразі немає офіційних підтверджень цієї інформації з боку США або незалежних джерел.
Це ускладнює оцінку достовірності заяв іранської сторони.
Контекст напруженості
Заява Ірану пролунала на тлі загострення ситуації в регіоні. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про ослаблення військово-морських можливостей Ірану.
Крім того, США розглядають питання блокування Ормузької протоки через дії Ірану, зокрема у сфері ядерної програми.
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