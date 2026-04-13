Іран заявив про знищення американського корабля в Ормузькій протоці

Іран заявив про потоплення американського військового корабля в районі Ормузької протоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише офіційний акаунт Збройних сил Ірану.

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Заява Ірану

За твердженням Тегерана, інцидент стався поблизу порту Бандар-Аббас, коли американський корабель нібито намагався наблизитися до узбережжя.

Іранська сторона заявляє, що їхній флот знищив судно під час цієї операції, однак деталей щодо типу корабля чи можливих втрат не оприлюднено.

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Відсутність підтвердження

Наразі немає офіційних підтверджень цієї інформації з боку США або незалежних джерел.

Це ускладнює оцінку достовірності заяв іранської сторони.

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Контекст напруженості

Заява Ірану пролунала на тлі загострення ситуації в регіоні. Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про ослаблення військово-морських можливостей Ірану.

Крім того, США розглядають питання блокування Ормузької протоки через дії Ірану, зокрема у сфері ядерної програми.

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