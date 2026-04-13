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Новини Операція США проти Ірану
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Незабаром ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин, - Іран пригрозив новим стрибком цін на пальне

Ціни на бензин зростуть

Іран попередив США про можливий стрибок цін на пальне у відповідь на заяву Дональда Трампа щодо перекриття Ормузької протоки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х.

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Що кажуть в Ірані?

"Насолоджуйтесь поточними цінами на бензин. Скоро ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин по 4-5 доларів", - написав він у своєму акаунті.

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Раніше Галібаф заявив, що перемовини зі США фактично зайшли в глухи кут через брак довіри між сторонами. Він зазначив, що іранська сторона підготувала низку ініціатив, однак попередній досвід завадив досягти згоди.

"Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів", - наголосив він.

Що передувало?

  • Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір запровадити блокаду Ормузької протоки, попри переговори з Іраном. Його ініціатива викликала різні реакції серед союзників США.
  • Як зазначається, блокада Ормузу стартує у понеділок о 17:00 за Києвом.
  • Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді, наголошуючи на підтримці свободи міжнародного судноплавства.

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Автор: 

бензин (1435) Іран (3610) США (26961) Ормузька протока (263)
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Топ коментарі
+10
ну що Донні -твій хід Ти ж переміг Іран!
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13.04.2026 09:09 Відповісти
+6
А як щодо води та електрики в Ірані? 😁
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13.04.2026 09:11 Відповісти
+3
Трамп це біда ходяча ,взагалі людина без логічного мислення і стратегії ,ось так підбив нітаняху на авантюру ,але ти повинен думати про наслідки ,але в нього як в "найвеличнішого" всіх звинувачувати ,а він ні до чого.
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13.04.2026 09:22 Відповісти

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