Незабаром ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин, - Іран пригрозив новим стрибком цін на пальне

Іран попередив США про можливий стрибок цін на пальне у відповідь на заяву Дональда Трампа щодо перекриття Ормузької протоки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав спікер парламенту Ірану Мохаммад Багер Галібаф у соцмережі Х.

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Що кажуть в Ірані?

"Насолоджуйтесь поточними цінами на бензин. Скоро ви з ностальгією згадуватимете дешевий бензин по 4-5 доларів", - написав він у своєму акаунті.

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Раніше Галібаф заявив, що перемовини зі США фактично зайшли в глухи кут через брак довіри між сторонами. Він зазначив, що іранська сторона підготувала низку ініціатив, однак попередній досвід завадив досягти згоди.

"Через досвід двох попередніх воєн ми не маємо довіри до протилежної сторони. Вони зрештою не змогли завоювати довіру іранської делегації в цьому раунді переговорів", - наголосив він.

Що передувало?

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв про намір запровадити блокаду Ормузької протоки, попри переговори з Іраном. Його ініціатива викликала різні реакції серед союзників США.

Як зазначається, блокада Ормузу стартує у понеділок о 17:00 за Києвом.

Водночас Велика Британія заявила, що не братиме участі в можливій блокаді, наголошуючи на підтримці свободи міжнародного судноплавства.

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