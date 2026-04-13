Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин, - Иран пригрозил новым скачком цен на топливо
Иран предупредил США о возможном скачке цен на топливо в ответ на заявление Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.
Что говорят в Иране?
"Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", - написал он в своем аккаунте.
Ранее Галибаф заявил, что переговоры с США фактически зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. Он отметил, что иранская сторона подготовила ряд инициатив, однако предыдущий опыт помешал достичь согласия.
"Из-за опыта двух предыдущих войн у нас нет доверия к противоположной стороне. Они в конечном итоге не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров", - подчеркнул он.
Что предшествовало?
- Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести блокаду Ормузского пролива, несмотря на переговоры с Ираном. Его инициатива вызвала разные реакции среди союзников США.
- Как отмечается, блокада Ормуза начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени.
- В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде, подчеркнув свою поддержку свободы международного судоходства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль