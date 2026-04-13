Новости Операция США против Ирана
Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин, - Иран пригрозил новым скачком цен на топливо

Цены на бензин вырастут

Иран предупредил США о возможном скачке цен на топливо в ответ на заявление Дональда Трампа о перекрытии Ормузского пролива.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом написал спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф в соцсети Х.

Что говорят в Иране?

"Наслаждайтесь текущими ценами на бензин. Скоро вы с ностальгией будете вспоминать дешевый бензин по 4-5 долларов", - написал он в своем аккаунте.

Ранее Галибаф заявил, что переговоры с США фактически зашли в тупик из-за отсутствия доверия между сторонами. Он отметил, что иранская сторона подготовила ряд инициатив, однако предыдущий опыт помешал достичь согласия.

"Из-за опыта двух предыдущих войн у нас нет доверия к противоположной стороне. Они в конечном итоге не смогли завоевать доверие иранской делегации в этом раунде переговоров", - подчеркнул он.

Что предшествовало?

  • Ранее президент США Дональд Трамп заявлял о намерении ввести блокаду Ормузского пролива, несмотря на переговоры с Ираном. Его инициатива вызвала разные реакции среди союзников США.
  • Как отмечается, блокада Ормуза начнется в понедельник в 17:00 по киевскому времени.
  • В то же время Великобритания заявила, что не будет участвовать в возможной блокаде, подчеркнув свою поддержку свободы международного судоходства.

ну що Донні -твій хід Ти ж переміг Іран!
13.04.2026 09:09 Ответить
А як щодо води та електрики в Ірані? 😁
13.04.2026 09:11 Ответить
Росія, Китай і Іран рулить. Дожив демократичний світ до ручки
13.04.2026 09:12 Ответить
Трамп це біда ходяча ,взагалі людина без логічного мислення і стратегії ,ось так підбив нітаняху на авантюру ,але ти повинен думати про наслідки ,але в нього як в "найвеличнішого" всіх звинувачувати ,а він ні до чого.
13.04.2026 09:22 Ответить
Саудити почали качати нафту трубою на захід - Трампу потрібно підняти видобуток у США і Венесуелі
13.04.2026 09:26 Ответить
США просто перейдуть на регіональну ціну і далі будуть насолоджувавтися по 4-5 доларів.
13.04.2026 09:29 Ответить
Знову скулять як побиті шакали.
13.04.2026 09:29 Ответить
Те, що їм майже увесь ВПК рознесли, який на поверхні - то фігня. Пейзани, після переконання кулеметами, і не таке переживуть. А от "піндоси"...
13.04.2026 09:36 Ответить
давити цей шиітський гадюшнік звісно треба але не так по дурному як це роблять США на чолі з рудим придурком
13.04.2026 09:43 Ответить
 
 