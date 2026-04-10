Російський танкер вперше пройшов Ормузьку протоку – маршрут веде до нафтового хабу Ірану
Танкер під російським прапором уперше за тривалий час здійснив прохід через Ормузьку протоку в напрямку Перської затоки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
Незвичний прохід через стратегічну протоку
За даними систем відстеження суден, надвеликий нафтовий танкер Arhimeda напередодні пізно ввечері пройшов протоку у західному напрямку. Судно, яке на момент проходу було без вантажу, спочатку вказало пунктом призначення іранський острів Харг – головний центр експорту нафти країни.
Згодом статус змінили на "на замовлення", що зазвичай означає відсутність чітко визначеного наступного маршруту.
Зміна прапора і "тіньовий флот"
Згідно з базами даних Міжнародної морської організації, у січні танкер перейшов під російський прапор. Наразі це одне з небагатьох суден класу VLCC, що формально належать до російського флоту.
Такі зміни пов’язують із санкційним тиском США, зокрема щодо Венесуели. У результаті частина суден так званого "тіньового флоту" почала змінювати юрисдикцію, щоб уникнути обмежень і конфіскацій.
Хто стоїть за судном
Власником і оператором Arhimeda вказана компанія Egir Shipping Ltd., зареєстрована на Сейшельських островах і пов’язана зі структурами, які перебувають під санкціями США. Технічне управління здійснює азербайджанська компанія Pro Ocean Management LLC.
Раніше судно, яке мало іншу назву – Vizuri, потрапило під санкції Міністерства фінансів США через підозри у зв’язках з іранською нафтовою торгівлею.
Контекст нафтових перевезень
Останній відомий вантаж танкера – венесуельська нафта Merey, яку він перевозив у серпні минулого року. Після посилення санкцій і змін на енергетичному ринку судно змінило операційну модель.
Попри загальне скорочення транзиту через Ормузьку протоку, перевезення іранської нафти тривають. Острів Харг залишається ключовим вузлом експорту, навіть попри попередні атаки з боку США, які, втім, не були спрямовані на нафтову інфраструктуру.
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