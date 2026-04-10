Російський танкер вперше пройшов Ормузьку протоку – маршрут веде до нафтового хабу Ірану

Танкер під російським прапором уперше за тривалий час здійснив прохід через Ормузьку протоку в напрямку Перської затоки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Незвичний прохід через стратегічну протоку

За даними систем відстеження суден, надвеликий нафтовий танкер Arhimeda напередодні пізно ввечері пройшов протоку у західному напрямку. Судно, яке на момент проходу було без вантажу, спочатку вказало пунктом призначення іранський острів Харг – головний центр експорту нафти країни.

Згодом статус змінили на "на замовлення", що зазвичай означає відсутність чітко визначеного наступного маршруту.

Читайте: Швеція звільнила танкер "тіньового флоту" РФ

Зміна прапора і "тіньовий флот"

Згідно з базами даних Міжнародної морської організації, у січні танкер перейшов під російський прапор. Наразі це одне з небагатьох суден класу VLCC, що формально належать до російського флоту.

Такі зміни пов’язують із санкційним тиском США, зокрема щодо Венесуели. У результаті частина суден так званого "тіньового флоту" почала змінювати юрисдикцію, щоб уникнути обмежень і конфіскацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Тіньовий флот" РФ використовує Starlink для координації суден, - ЗМІ

Хто стоїть за судном

Власником і оператором Arhimeda вказана компанія Egir Shipping Ltd., зареєстрована на Сейшельських островах і пов’язана зі структурами, які перебувають під санкціями США. Технічне управління здійснює азербайджанська компанія Pro Ocean Management LLC.

Раніше судно, яке мало іншу назву – Vizuri, потрапило під санкції Міністерства фінансів США через підозри у зв’язках з іранською нафтовою торгівлею.

Читайте також: У РФ погрожують Великій Британії через абордаж суден "тіньового флоту"

Контекст нафтових перевезень

Останній відомий вантаж танкера – венесуельська нафта Merey, яку він перевозив у серпні минулого року. Після посилення санкцій і змін на енергетичному ринку судно змінило операційну модель.

Попри загальне скорочення транзиту через Ормузьку протоку, перевезення іранської нафти тривають. Острів Харг залишається ключовим вузлом експорту, навіть попри попередні атаки з боку США, які, втім, не були спрямовані на нафтову інфраструктуру.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЄС обговорює повну заборону морських послуг для тіньового флоту, - Каллас