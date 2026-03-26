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Новини Тіньовий флот Росії
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У РФ погрожують Великій Британії через абордаж суден "тіньового флоту"

РФ погрожує Британії через захоплення тіньового флоту

Посольство РФ у Великій Британії висловило критику на адресу країни через те, що британські військові отримали можливість висаджуватися на судна "тіньового флоту" Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві Посольства РФ.

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Відомо, що прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер погодився на те, щоб Збройні сили та правоохоронці країни мали право перехоплювати судна, які потрапили під британські санкції і проходять транзитом через територіальні води.

У відповідь посольство РФ у Лондоні заявило, що Росія застосовуватиме всі необхідні заходи, включно з асиметричними, для захисту своїх національних інтересів.

"Безрозсудні заяви про наміри атакувати російські торгові судна свідчать про прагнення загострити і без того напружену ситуацію у сфері безпеки та міжнародної торгівлі", – зазначили у посольстві РФ.

  • Близько 1500 танкерів нині становлять так званий тіньовий флот росії, який дозволяє агресору продавати нафту в обхід санкцій, а отримані гроші спрямовувати на війну проти України.

Британія посилює санкційний контроль над російським флотом

Велика Британія та її союзники вже заблокували 200 із майже 600 суден, пов’язаних із РФ. Міністр Гілі зазначив, що дії проти "тіньового флоту" дозволили зменшити доходи Кремля від нафти на чверть, і країни готові посилити тиск, аби обмежити фінансування Росії, яка веде війну в Україні.

Він також підкреслив, що юридичні та військові можливості Лондона, узгоджені з союзниками, дають сигнал Путіну про ризики для підсанкційних суден у британських водах.

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Автор: 

Велика Британія (6006) росія (70685) флот (497) Стармер Кір (390)
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Топ коментарі
+12
Татишооо!
І шо?
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26.03.2026 22:54 Відповісти
+9
Ботоксному крокодилу
Дверима яйця прищемило.
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26.03.2026 22:56 Відповісти
+7
Коцорилі звикли плавати по зручному маршруту через Ла-Манш, нехай пливуть в обхід - це незручно і дорого, тому кацапи і бісяться.
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26.03.2026 23:30 Відповісти

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