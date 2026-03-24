Безпека Європи залежить від підтримки України та санкцій проти РФ, - Каріс

Для захисту Балтійського регіону необхідно посилити санкції проти РФ, підтримку України та боротьбу з "тіньовим флотом" РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR, про це заявив президент Естонії Алар Каріс.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

У рамках візиту до Великої Британії Каріс зустрівся з членами групи дружби з Естонією британського парламенту. Ключовими темами обговорення стали військове співробітництво, посилення санкцій проти Росії та боротьба з "тіньовим флотом" у Балтійському морі.

Каріс подякував Великій Британії за постійну військову присутність в Естонії. За його словами, британська бойова група на східному фланзі НАТО є "рішучим сигналом" для Росії.

"Внесок Сполученого Королівства в оборону Естонії та всього регіону має вирішальне значення. Наша єдність у захисті міжнародного права вимагає скоординованих дій", - підкреслив президент.

Підтримка України

Особливу увагу на зустрічі приділили підтримці України. Каріс застеріг союзників від зниження уваги до війни на тлі інших світових криз, зазначивши, що "поганий мир" для України підірве безпеку всієї Європи.

У зв’язку з цим він закликав до більш суворої санкційної політики, зокрема до обмеження російських доходів від енергоносіїв та боротьби з "тіньовим флотом" у Балтійському морі.

На думку президента, діяльність таких суден не лише допомагає обходити санкції, а й створює пряму загрозу екології та критичній інфраструктурі.

Президент Естонії високо оцінив роль Великої Британії у підтримці України та закликав прискорити створення міжнародних механізмів відповідальності.

"Агресор не повинен залишитися безкарним - міжнародне правосуддя має працювати", - підкреслив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Британія та Канада домовилися тиснути на РФ для завершення війни