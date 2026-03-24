Безопасность Европы зависит от поддержки Украины и санкций против РФ, - Карис

Для защиты Балтийского региона необходимо ужесточить санкции против РФ, усилить поддержку Украины и активизировать борьбу с "теневым флотом" РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис.

В рамках визита в Великобританию Карис встретился с членами группы дружбы с Эстонией британского парламента. Ключевыми темами обсуждения стали военное сотрудничество, усиление санкций против России и борьба с "теневым флотом" в Балтийском море.

Карис поблагодарилВеликобританию за постоянное военное присутствие в Эстонии. По его словам, британская боевая группа на восточном фланге НАТО является "решительным сигналом" для России.

"Вклад Соединенного Королевства в оборону Эстонии и всего региона имеет решающее значение. Наше единство в защите международного права требует скоординированных действий", - подчеркнул президент.

Поддержка Украины

Особое внимание на встрече уделили поддержке Украины. Карис предостерег союзников от снижения внимания к войне на фоне других мировых кризисов, отметив, что "плохой мир" для Украины подорвет безопасность всей Европы.

В связи с этим он призвал к более жесткой санкционной политике, в частности к ограничению российских доходов от энергоносителей и борьбе с "теневым флотом" в Балтийском море.

По мнению президента, деятельность таких судов не только помогает обходить санкции, но и создает прямую угрозу экологии и критической инфраструктуре.

Президент Эстонии высоко оценил роль Великобритании в поддержке Украины и призвал ускорить создание международных механизмов ответственности.

"Агрессор не должен остаться безнаказанным - международное правосудие должно работать", - подчеркнул он.

