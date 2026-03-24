Безопасность Европы зависит от поддержки Украины и санкций против РФ, - Карис

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR, об этом заявил президент Эстонии Алар Карис.

В рамках визита в Великобританию Карис встретился с членами группы дружбы с Эстонией британского парламента. Ключевыми темами обсуждения стали военное сотрудничество, усиление санкций против России и борьба с "теневым флотом" в Балтийском море.

Карис поблагодарилВеликобританию за постоянное военное присутствие в Эстонии. По его словам, британская боевая группа на восточном фланге НАТО является "решительным сигналом" для России.

"Вклад Соединенного Королевства в оборону Эстонии и всего региона имеет решающее значение. Наше единство в защите международного права требует скоординированных действий", - подчеркнул президент.

Поддержка Украины

Особое внимание на встрече уделили поддержке Украины. Карис предостерег союзников от снижения внимания к войне на фоне других мировых кризисов, отметив, что "плохой мир" для Украины подорвет безопасность всей Европы.

В связи с этим он призвал к более жесткой санкционной политике, в частности к ограничению российских доходов от энергоносителей и борьбе с "теневым флотом" в Балтийском море.

По мнению президента, деятельность таких судов не только помогает обходить санкции, но и создает прямую угрозу экологии и критической инфраструктуре.

Президент Эстонии высоко оценил роль Великобритании в поддержке Украины и призвал ускорить создание международных механизмов ответственности.

"Агрессор не должен остаться безнаказанным - международное правосудие должно работать", - подчеркнул он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания и Канада договорились оказывать давление на РФ для завершения войны

Пердольте роzzійські танкери!! І навалюйте нових санкцій!!
24.03.2026 09:15 Ответить
Вже зупинили (і відпустили) аж кілька танкерів з тисячі. Потужний початок!
24.03.2026 09:20 Ответить
То вони навіть танкери не можуть зупиняти, а ми маємо всі вмерти за їхню безпеку? Вже навіть не соромляться.
https://zn.ua/ukr/POLITICS/jevropejtsi-prosjat-ukrajinu-povojuvati-shche-pivtora-dva-roki-zmi.html
24.03.2026 09:27 Ответить
край необхідно зустрітися та обговорити!
весна, все таке.
знайомі рила, готель, фуршет....
давно не тусили за чужий рахунок.
нову тему підігнали: небезпека для балтії.
24.03.2026 09:35 Ответить
24.03.2026 09:53 Ответить
 
 