Великобритания и Канада договорились оказывать давление на РФ для завершения войны

Великобритания и Канада координируют давление на Россию – встреча лидеров

Премьер-министры Канады Марк Карни и Великобритании Кир Стармер договорились продолжить оказывать давление на Россию с целью прекращения войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис главы правительства Канады.

"Премьер-министры подтвердили свою готовность и в дальнейшем оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну против Украины, а также подчеркнули непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады и Великобритании", — отмечается в сообщении.

Во время встречи обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

"Они осудили ракетные и дронные удары иранского режима, в том числе по гражданской и энергетической инфраструктуре, а также выразили глубокую озабоченность в отношении последствий для гражданского населения, риска дальнейшей региональной эскалации и более широких глобальных экономических последствий конфликта, в частности повышения цен на энергию", — сообщили в офисе премьер-министра Канады.

Что предшествовало?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне войны в Иране заявил о важности поддержки Украины.

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оголосив амбітний новий план захисту та трансформації Півночі Канади, який передбачає інвестиції в $35 мільярдів у інфраструктуру її військових авіабаз та двох північних аеропортів.

Гроші будуть витрачені протягом наступного десятиліття. План Карні передбачає витрату $32 мільярдів на передові військові бази в Єллоунайфі, Інувіку, Північно-Західних територіях, Ікалуїті, Нунавуті та на Базі розгорнених операцій (DOB) у 5-му крилі Ґуз-Бей у Хеппі-Веллі-Ґуз-Бей, Ньюфаундленд і Лабрадор.

Ці бази призначені для підтримки літаків F-35. Представники влади зазначають, що вони також можуть підтримувати винищувачі Gripen.
17.03.2026 07:24 Ответить
Бажання це одне - ушастий сказав французам - ідіть нах зі своєю дипломатією
17.03.2026 07:36 Ответить
З Іраном, вже майже всі союзники ввічливо послали Трампа.
17.03.2026 07:41 Ответить
Это супер давление поролоном , и больше ни куя...
17.03.2026 09:35 Ответить
 
 