Великобритания и Канада договорились оказывать давление на РФ для завершения войны

Премьер-министры Канады Марк Карни и Великобритании Кир Стармер договорились продолжить оказывать давление на Россию с целью прекращения войны против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис главы правительства Канады.

"Премьер-министры подтвердили свою готовность и в дальнейшем оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну против Украины, а также подчеркнули непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады и Великобритании", — отмечается в сообщении.

Во время встречи обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.

"Они осудили ракетные и дронные удары иранского режима, в том числе по гражданской и энергетической инфраструктуре, а также выразили глубокую озабоченность в отношении последствий для гражданского населения, риска дальнейшей региональной эскалации и более широких глобальных экономических последствий конфликта, в частности повышения цен на энергию", — сообщили в офисе премьер-министра Канады.

Что предшествовало?

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне войны в Иране заявил о важности поддержки Украины.

