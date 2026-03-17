Великобритания и Канада договорились оказывать давление на РФ для завершения войны
Премьер-министры Канады Марк Карни и Великобритании Кир Стармер договорились продолжить оказывать давление на Россию с целью прекращения войны против Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на офис главы правительства Канады.
"Премьер-министры подтвердили свою готовность и в дальнейшем оказывать давление на Россию, чтобы она прекратила агрессивную войну против Украины, а также подчеркнули непоколебимую поддержку Украины со стороны Канады и Великобритании", — отмечается в сообщении.
Во время встречи обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке.
"Они осудили ракетные и дронные удары иранского режима, в том числе по гражданской и энергетической инфраструктуре, а также выразили глубокую озабоченность в отношении последствий для гражданского населения, риска дальнейшей региональной эскалации и более широких глобальных экономических последствий конфликта, в частности повышения цен на энергию", — сообщили в офисе премьер-министра Канады.
Что предшествовало?
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер на фоне войны в Иране заявил о важности поддержки Украины.
Гроші будуть витрачені протягом наступного десятиліття. План Карні передбачає витрату $32 мільярдів на передові військові бази в Єллоунайфі, Інувіку, Північно-Західних територіях, Ікалуїті, Нунавуті та на Базі розгорнених операцій (DOB) у 5-му крилі Ґуз-Бей у Хеппі-Веллі-Ґуз-Бей, Ньюфаундленд і Лабрадор.
Ці бази призначені для підтримки літаків F-35. Представники влади зазначають, що вони також можуть підтримувати винищувачі Gripen.