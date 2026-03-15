РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9018 посетителей онлайн
Новости Присутствие РФ в Арктике
747 16

Россия - самая большая угроза безопасности в Арктике, - Карни

Глава правительства Канады Марк Карни считает, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в Арктике.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы, цитирует NRK, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

РФ представляет угрозу в Арктике

"Наибольшую угрозу безопасности в Арктике представляет Россия", - заявил политик. 

Карни отметил, что российская угроза связана с общей ситуацией с безопасностью в Европе, и призвал уделять больше внимания вопросам безопасности на Севере в рамках НАТО.

Что предшествовало?

  • Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".
  • НАТО рассматривало возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.
  • 11 февраля

    НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления присутствия альянса в Арктике.

Автор: 

Арктика (21) россия (22517) Карни Марк (69)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+1
А яку проблему, крім Гренландії, Трамп одним махом вже вирішив?
показать весь комментарий
15.03.2026 17:34 Ответить
+1
Глава уряду Канади Марк Карні вважає, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Арктиці. І ЗАГАЛОМ У СВІТІ
показать весь комментарий
15.03.2026 18:20 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"Санки готовлять влітку"! А лижі уже повинні були бути готові....
показать весь комментарий
15.03.2026 17:01 Ответить
В цьому була гренладська проблема,яку хотів вирішити Трамп одним махом,та союзнички не погодились
показать весь комментарий
15.03.2026 17:06 Ответить
А яку проблему, крім Гренландії, Трамп одним махом вже вирішив?
показать весь комментарий
15.03.2026 17:34 Ответить
Хотів вирішити.Що "вже вирішив",то твої слова.
показать весь комментарий
15.03.2026 17:49 Ответить
"проблема,яку хотів вирішити Трамп одним махом" і вирішив би(?), але "союзнички не погодились".
показать весь комментарий
15.03.2026 17:53 Ответить
Не перекручуй фьодорич і не вставляй свої букви "і вирішив би" в мої фрази,ніби це я написав.
Пояснюй сам свої слова,що хотів цим сказати...
показать весь комментарий
15.03.2026 18:02 Ответить
Слово "союзнички" говорить саме за себе і все пояснює.
показать весь комментарий
15.03.2026 18:33 Ответить
Твоє відношення до Трампа також "все пояснює".
показать весь комментарий
15.03.2026 18:54 Ответить
Ти бачиш в нього якийсь позитив? який саме? бо я не бачу жодного.
показать весь комментарий
15.03.2026 19:01 Ответить
Ти рубай сук,на якому сидиш, те саме,що подоляцькі.Я вже один раз писав тобі у відповідь на твої причіпки,який з тебе "порохобот",яким ти себе називав.
А для чогось ту пургу гониш таки,сумнівно,що не розумієш?
показать весь комментарий
15.03.2026 19:14 Ответить
Карни молодец. Все, кто в теме, обратили внимание на говорящее подмигивание. Х вам, а не 51-й штат!).
показать весь комментарий
15.03.2026 17:38 Ответить
"Звісно, після цих заяв ми продовжимо ні*уя не робити".
показать весь комментарий
15.03.2026 18:02 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 18:20 Ответить
💯 %
показать весь комментарий
15.03.2026 18:28 Ответить
показать весь комментарий
15.03.2026 18:40 Ответить
Прем'єр-міністр Канади Марк Карні в четвер оголосив амбітний новий план захисту та трансформації Півночі Канади, який передбачає інвестиції в $35 мільярдів у інфраструктуру її військових авіабаз та двох північних аеропортів.

Гроші будуть витрачені протягом наступного десятиліття. План Карні передбачає витрату $32 мільярдів на передові військові бази в Єллоунайфі, Інувіку, Північно-Західних територіях, Ікалуїті, Нунавуті та на Базі розгорнених операцій (DOB) у 5-му крилі Ґуз-Бей у Хеппі-Веллі-Ґуз-Бей, Ньюфаундленд і Лабрадор.

Ці бази призначені для підтримки літаків F-35. Представники влади зазначають, що вони також можуть підтримувати винищувачі Gripen.
показать весь комментарий
15.03.2026 18:45 Ответить
 
 