Россия - самая большая угроза безопасности в Арктике, - Карни
Глава правительства Канады Марк Карни считает, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в Арктике.
Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы, цитирует NRK, сообщает Цензор.НЕТ.
"Наибольшую угрозу безопасности в Арктике представляет Россия", - заявил политик.
Карни отметил, что российская угроза связана с общей ситуацией с безопасностью в Европе, и призвал уделять больше внимания вопросам безопасности на Севере в рамках НАТО.
Что предшествовало?
- Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".
- НАТО рассматривало возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.
- 11 февраля —
НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления присутствия альянса в Арктике.
Гроші будуть витрачені протягом наступного десятиліття. План Карні передбачає витрату $32 мільярдів на передові військові бази в Єллоунайфі, Інувіку, Північно-Західних територіях, Ікалуїті, Нунавуті та на Базі розгорнених операцій (DOB) у 5-му крилі Ґуз-Бей у Хеппі-Веллі-Ґуз-Бей, Ньюфаундленд і Лабрадор.
Ці бази призначені для підтримки літаків F-35. Представники влади зазначають, що вони також можуть підтримувати винищувачі Gripen.