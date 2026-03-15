Россия - самая большая угроза безопасности в Арктике, - Карни

Глава правительства Канады Марк Карни считает, что Россия представляет собой самую серьезную угрозу безопасности в Арктике.

Об этом он заявил во время пресс-конференции с лидерами стран Северной Европы, цитирует NRK, сообщает Цензор.НЕТ.

РФ представляет угрозу в Арктике

"Наибольшую угрозу безопасности в Арктике представляет Россия", - заявил политик.

Карни отметил, что российская угроза связана с общей ситуацией с безопасностью в Европе, и призвал уделять больше внимания вопросам безопасности на Севере в рамках НАТО.

Что предшествовало?

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич поручил начать конкретное военное планирование миссии "Арктический страж".

НАТО рассматривало возможность запуска военной миссии Arctic Sentry в Арктике, в частности на Гренландии, для усиления роли Альянса в регионе и снижения напряженности между США и европейскими союзниками.

11 февраля НАТО начало военную миссию Arctic Sentry ("Арктический страж") для усиления присутствия альянса в Арктике.

