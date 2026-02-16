РУС
Новости Присутствие РФ в Арктике
566 7

Россия наращивает войска и ядерный потенциал в Арктике, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Антти Хяккянен

Финляндия внимательно следит за военной активностью России в Арктике и вдоль своей границы из-за растущих угроз.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия строит новые военные объекты вдоль границы с Финляндией и концентрирует свой стратегический потенциал на полуострове Кола, включая ядерное оружие, подводные лодки и дальнемагистральные бомбардировщики. По его словам, Арктика является "критической" для европейской обороны в случае потенциального нападения.

Финский министр подчеркнул важность усиленной бдительности союзников по НАТО в Арктике. Вооруженные силы Финляндии готовы делиться опытом ведения операций в арктических условиях для лучшей защиты региона.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Миссия НАТО "Арктический страж" стала ответом на обеспокоенность США по поводу безопасности региона, - министр обороны Эстонии Певкур

Хяккянен добавил, что Финляндия участвует в программе SAFE для совместных оборонных закупок ЕС. Поддержка в один миллиард долларов, которую должны утвердить министры экономики ЕС, пойдет преимущественно на оснащение сухопутных сил бронетехникой и беспилотниками.

Присутствие США

Министр также подчеркнул необходимость присутствия сил США в краткосрочной перспективе. По его словам, европейское ядерное сдерживание - положительный шаг, но не заменяет американскую военную поддержку.

"В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели собственные сильные возможности, но пока нам нужны США. Это решающее для безопасности Европы", - отметил Хяккянен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вопросы безопасности Арктики не должны отвлекать внимание ЕС от Украины, - Каллас

Ще трішки і Трампа самі будете благати приєднати Гренландію до США.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:54 Ответить
Іпсо. Війська не може нарощувати, бо в Україні втрачає більше ніж набирає. А озброєння не може нарощувати, бо санкції майже знищили російську економіку (повний крах в наступному році).
показать весь комментарий
16.02.2026 12:56 Ответить
Так они концентрируют и наращивают или заканчиваются и загибаются. Вы уж как-то договоритесь там.
показать весь комментарий
16.02.2026 12:59 Ответить
наступна війна буде за Арктику, якщо путіна не зупинять в Україні
показать весь комментарий
16.02.2026 13:38 Ответить
Сам зупиниться і вже скоро, можливості випаруються..
показать весь комментарий
16.02.2026 14:07 Ответить
Когда-то у Финляндии был выход в Арктику(Петсамо), понятно, шо отслеживают...
показать весь комментарий
16.02.2026 13:49 Ответить
Що воно меле,де у путіна ті війська?
показать весь комментарий
16.02.2026 14:27 Ответить
 
 