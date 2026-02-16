Россия наращивает войска и ядерный потенциал в Арктике, - министр обороны Финляндии Хяккянен

Финляндия внимательно следит за военной активностью России в Арктике и вдоль своей границы из-за растущих угроз.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Euronews, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Россия строит новые военные объекты вдоль границы с Финляндией и концентрирует свой стратегический потенциал на полуострове Кола, включая ядерное оружие, подводные лодки и дальнемагистральные бомбардировщики. По его словам, Арктика является "критической" для европейской обороны в случае потенциального нападения.

Финский министр подчеркнул важность усиленной бдительности союзников по НАТО в Арктике. Вооруженные силы Финляндии готовы делиться опытом ведения операций в арктических условиях для лучшей защиты региона.

Хяккянен добавил, что Финляндия участвует в программе SAFE для совместных оборонных закупок ЕС. Поддержка в один миллиард долларов, которую должны утвердить министры экономики ЕС, пойдет преимущественно на оснащение сухопутных сил бронетехникой и беспилотниками.

Присутствие США

Министр также подчеркнул необходимость присутствия сил США в краткосрочной перспективе. По его словам, европейское ядерное сдерживание - положительный шаг, но не заменяет американскую военную поддержку.

"В долгосрочной перспективе было бы лучше, чтобы европейцы имели собственные сильные возможности, но пока нам нужны США. Это решающее для безопасности Европы", - отметил Хяккянен.

