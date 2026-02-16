Росія нарощує війська та ядерний потенціал в Арктиці, - міністр оборони Фінляндії Хяккянен
Фінляндія уважно стежить за військовою активністю Росії в Арктиці та вздовж свого кордону через зростаючі загрози.
Про це заявив міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен в інтерв’ю Euronews, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, Росія будує нові військові об’єкти вздовж кордону з Фінляндією та концентрує свій стратегічний потенціал на півострові Кола, включно з ядерною зброєю, підводними човнами та далекобійними бомбардувальниками. За його словами, Арктика є "критичною" для європейської оборони у разі потенційного нападу.
Фінський міністр підкреслив важливість посиленої пильності союзників по НАТО в Арктиці. Збройні сили Фінляндії готові ділитися досвідом ведення операцій в арктичних умовах для кращого захисту регіону.
Хяккянен додав, що Фінляндія бере участь у програмі SAFE для спільних оборонних закупівель ЄС. Підтримка в один мільярд доларів, яку мають затвердити міністри економіки ЄС, піде переважно на оснащення сухопутних сил бронетехнікою та безпілотниками.
Присутність США
Міністр також наголосив на необхідності присутності сил США у короткостроковій перспективі. За його словами, європейське ядерне стримування - позитивний крок, але не замінює американську військову підтримку.
"У довгостроковій перспективі було б краще, щоб європейці мали власні сильні можливості, але наразі нам потрібні США. Це вирішальне для безпеки Європи", - зазначив Хяккянен.
