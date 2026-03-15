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Росія є найбільшою загрозою безпеці в Арктиці, - Карні
Глава уряду Канади Марк Карні вважає, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Арктиці.
Про це він сказав під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи, цитує NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.
РФ становить загрозу в Арктиці
"Найбільшою загрозою безпеці в Арктиці є Росія", - заявив політик.
Карні зазначив, що російська загроза пов'язана із загальною ситуацією з безпекою в Європі, та закликав приділяти більше уваги питанням безпеки на Півночі в межах НАТО.
Що передувало?
- Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".
- НАТО розглядало можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.
- 11 лютого
НАТО розпочало військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення присутності альянсу в Арктиці.
Топ коментарі
+4 віктор федорович #394174
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+2 МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
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