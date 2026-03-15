Росія є найбільшою загрозою безпеці в Арктиці, - Карні

Глава уряду Канади Марк Карні вважає, що Росія є найбільшою загрозою безпеці в Арктиці.

Про це він сказав під час пресконференції з лідерами країн Північної Європи, цитує NRK, повідомляє Цензор.НЕТ.

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РФ становить загрозу в Арктиці

"Найбільшою загрозою безпеці в Арктиці є Росія", - заявив політик.

Карні зазначив, що російська загроза пов'язана із загальною ситуацією з безпекою в Європі, та закликав приділяти більше уваги питанням безпеки на Півночі в межах НАТО.

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Що передувало?

Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич доручив розпочати конкретне військове планування місії "Арктичний вартовий".

НАТО розглядало можливість запуску військової місії Arctic Sentry в Арктиці, зокрема на Гренландії, для посилення ролі Альянсу в регіоні та зниження напруженості між США й європейськими союзниками.

11 лютого НАТО розпочало військову місію Arctic Sentry ("Арктичний вартовий") для посилення присутності альянсу в Арктиці.

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