Британія та Канада домовилися тиснути на РФ для завершення війни

Прем’єр-міністри Канади Марк Карні та Великої Британії Кір Стармер домовилися продовжити тиск на Росію для припинення війни проти України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на офіс глави уряду Канади.

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"Премʼєр-міністри підтвердили свою готовність і надалі тиснути на Росію, аби вона припинила загарбницьку війну проти України, а також підкреслили непохитну підтримку України з боку Канади та Великої Британії", - зазначається в повідомленні.

Під час зустрічі була обговорена ситуація на Близькому Сході.

"Вони засудили ракетні та дронові удари іранського режиму, серед іншого й по цивільній та енергетичній інфраструктурі, а також висловили глибоке занепокоєння стосовно наслідків для цивільних, ризику подальшої регіональної ескалації та ширших глобальних економічних наслідків конфлікту, зокрема підвищення цін на енергію", - поінформували в офісі прем’єр-міністра Канади.

Що передувало?

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на тлі війни в Ірані заявив про важливість підтримки України.

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