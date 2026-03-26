В РФ угрожают Великобритании из-за абордажа судов "теневого флота"

Посольство РФ в Великобритании высказало критику в адрес этой страны в связи с тем, что британские военные получили возможность высаживаться на суда "теневого флота" России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Посольства РФ.

Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился на то, чтобы Вооруженные силы и правоохранительные органы страны имели право перехватывать суда, попавшие под британские санкции и проходящие транзитом через территориальные воды.

В ответ посольство РФ в Лондоне заявило, что Россия будет применять все необходимые меры, включая асимметричные, для защиты своих национальных интересов.

"Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда свидетельствуют о стремлении обострить и без того напряженную ситуацию в сфере безопасности и международной торговли", — отметили в посольстве РФ.

Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.

Великобритания и ее союзники уже заблокировали 200 из почти 600 судов, связанных с РФ. Министр Хили отметил, что действия против "теневого флота" позволили сократить доходы Кремля от нефти на четверть, и страны готовы усилить давление, чтобы ограничить финансирование России, ведущей войну в Украине.

Он также подчеркнул, что юридические и военные возможности Лондона, согласованные с союзниками, дают сигнал Путину о рисках для судов, подпадающих под санкции, в британских водах.

Читайте: Безопасность Европы зависит от поддержки Украины и санкций против РФ, — Карис