В РФ угрожают Великобритании из-за абордажа судов "теневого флота"

РФ угрожает Великобритании из-за захвата теневого флота

Посольство РФ в Великобритании высказало критику в адрес этой страны в связи с тем, что британские военные получили возможность высаживаться на суда "теневого флота" России.

Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился на то, чтобы Вооруженные силы и правоохранительные органы страны имели право перехватывать суда, попавшие под британские санкции и проходящие транзитом через территориальные воды.

В ответ посольство РФ в Лондоне заявило, что Россия будет применять все необходимые меры, включая асимметричные, для защиты своих национальных интересов.

"Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда свидетельствуют о стремлении обострить и без того напряженную ситуацию в сфере безопасности и международной торговли", — отметили в посольстве РФ.

  • Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.

Великобритания усиливает санкционный контроль над российским флотом

Великобритания и ее союзники уже заблокировали 200 из почти 600 судов, связанных с РФ. Министр Хили отметил, что действия против "теневого флота" позволили сократить доходы Кремля от нефти на четверть, и страны готовы усилить давление, чтобы ограничить финансирование России, ведущей войну в Украине.

Он также подчеркнул, что юридические и военные возможности Лондона, согласованные с союзниками, дают сигнал Путину о рисках для судов, подпадающих под санкции, в британских водах.

Татишооо!
І шо?
26.03.2026
Коцорилі звикли плавати по зручному маршруту через Ла-Манш, нехай пливуть в обхід - це незручно і дорого, тому кацапи і бісяться.
26.03.2026
Ботоксному крокодилу
Дверима яйця прищемило.
26.03.2026
Нехай росіяни чепляють на судна "тіньового флоту" російський прапор. Тоді коли це корито з нафтою піде но дно, то повинні платити за все (включаючи екологію).
26.03.2026
куйло може тепер звернутися до "американського корєша" трампона ".можливо він замтрахує рашистські нафтові бочки....?
26.03.2026
Принаймні кацапські посли працюють. А наші лише жруть і шлендр неповнолітніх деруть. Як собак тих дипломатів. Здебільшого в країнах де вони нафіг не потрібні. Поштою переслати послання було би швидше, надійніше і безпечніше. А в країнах де вони потрібні нічого не робиться. Принаймні в новинах ті безліч послів, речників послів (самі посли звісно розмовляти не навчені) зʼявляються раз на місяць хтось один. Та і за звичай с пустою балаканиною, та ще й спрямованою до українців. Як показала справа з інкасаторами реально проку від них ноль.
26.03.2026
У кацапів немає послів, дипломатів і всьго іншого, у них є агентура ФСБ, яка веде розвідку, займається пропагандою і залякуванням, це всі їх функції.
26.03.2026
à la guerre comme à la guerre
Так і повинно бути. А інакше це просто гроші на вітер. Багаті і захищені країни можуть собі дозволити. Бідні та під ударом ні.
26.03.2026
Асиметрично обісруться!
26.03.2026
Коцорилі звикли плавати по зручному маршруту через Ла-Манш, нехай пливуть в обхід - це незручно і дорого, тому кацапи і бісяться.
26.03.2026
а коли ця ссикота кому не погрожувала?
26.03.2026
)(уйло сподівається що заокеанський рудий півень в черговий раз його підтримає, напевно в замін на посередництво в переговорах з Іраном.
26.03.2026
Кацапи звикли всім погрожувати , але тут зовсім інша ситуація і
получать по морді іхні судна ,, тіньового флоту " !!
26.03.2026
 
 