В РФ угрожают Великобритании из-за абордажа судов "теневого флота"
Посольство РФ в Великобритании высказало критику в адрес этой страны в связи с тем, что британские военные получили возможность высаживаться на суда "теневого флота" России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Посольства РФ.
Известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер согласился на то, чтобы Вооруженные силы и правоохранительные органы страны имели право перехватывать суда, попавшие под британские санкции и проходящие транзитом через территориальные воды.
В ответ посольство РФ в Лондоне заявило, что Россия будет применять все необходимые меры, включая асимметричные, для защиты своих национальных интересов.
"Безрассудные заявления о намерениях атаковать российские торговые суда свидетельствуют о стремлении обострить и без того напряженную ситуацию в сфере безопасности и международной торговли", — отметили в посольстве РФ.
- Около 1500 танкеров в настоящее время составляют так называемый теневой флот России, который позволяет агрессору продавать нефть в обход санкций, а полученные деньги направлять на войну против Украины.
Великобритания усиливает санкционный контроль над российским флотом
Великобритания и ее союзники уже заблокировали 200 из почти 600 судов, связанных с РФ. Министр Хили отметил, что действия против "теневого флота" позволили сократить доходы Кремля от нефти на четверть, и страны готовы усилить давление, чтобы ограничить финансирование России, ведущей войну в Украине.
Он также подчеркнул, что юридические и военные возможности Лондона, согласованные с союзниками, дают сигнал Путину о рисках для судов, подпадающих под санкции, в британских водах.
- Ранее президент Зеленский заявил, что Украина и Европа работают над возможностью конфискации нефти с судов "теневого флота" РФ. Украинский лидер настаивает, что пока продолжается война и удары, должно продолжаться и давление на агрессора.
І шо?
Дверима яйця прищемило.
Так і повинно бути. А інакше це просто гроші на вітер. Багаті і захищені країни можуть собі дозволити. Бідні та під ударом ні.
получать по морді іхні судна ,, тіньового флоту " !!