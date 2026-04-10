Новости Теневой флот России
518 3

Российский танкер впервые прошел Ормузский пролив – маршрут ведет к нефтяному хабу Ирана

Судно из "теневого флота" сменило флаг и направляется к экспортному узлу Исламской Республики

Танкер под российским флагом впервые за долгое время прошел через Ормузский пролив в направлении Персидского залива.

Необычный проход через стратегический пролив

По данным систем слежения за судами, сверхкрупный нефтяной танкер Arhimeda накануне поздно вечером прошел пролив в западном направлении. Судно, которое на момент прохода было без груза, сначала указало пунктом назначения иранский остров Харг – главный центр экспорта нефти страны.

Впоследствии статус изменили на "по заказу", что обычно означает отсутствие четко определенного следующего маршрута.

Смена флага и "теневой флот"

Согласно базам данных Международной морской организации, в январе танкер перешел под российский флаг. На данный момент это одно из немногих судов класса VLCC, формально принадлежащих российскому флоту.

Такие изменения связывают с санкционным давлением США, в частности в отношении Венесуэлы. В результате часть судов так называемого "теневого флота" начала менять юрисдикцию, чтобы избежать ограничений и конфискаций.

Кто стоит за судном

Владельцем и оператором Arhimeda указана компания Egir Shipping Ltd., зарегистрированная на Сейшельских островах и связанная со структурами, находящимися под санкциями США. Техническое управление осуществляет азербайджанская компания Pro Ocean Management LLC.

Ранее судно, которое имело другое название – Vizuri, попало под санкции Министерства финансов США из-за подозрений в связях с иранской нефтяной торговлей.

Контекст нефтяных перевозок

Последний известный груз танкера – венесуэльская нефть Merey, которую он перевозил в августе прошлого года. После ужесточения санкций и изменений на энергетическом рынке судно сменило операционную модель.

Несмотря на общее сокращение транзита через Ормузский пролив, перевозки иранской нефти продолжаются. Остров Харг остается ключевым узлом экспорта, даже несмотря на предыдущие атаки со стороны США, которые, впрочем, не были направлены на нефтяную инфраструктуру.

Надіюся - до Пернсидської затоки поїхали не тільки спеціалісти по дронам-перехоплювачам... Але й "магуристи"...
10.04.2026 13:12 Ответить
А тим часом під боком Європи: "російські кораблі почали супроводжувати танкери так званого тіньового флоту через територіальні води Великої Британії. Учора, 8 квітня, фрегат «Адмірал Григорович» провів два танкери через протоку Ла-Манш, повідомляє The Telegraph. Газета розмістила схему руху конвою, де два танкери - Universal (IMO 9384306) і Enigma (IMO 9333412) - проходять повз південне узбережжя Великої Британії. Обидва судна перебувають у списку санкцій і підлягають арешту."
10.04.2026 13:21 Ответить
Мадяр? ПТАХИ?
10.04.2026 13:28 Ответить
 
 