Иран заявил об уничтожении американского корабля в Ормузском проливе

Иран заявил о потоплении американского военного корабля в районе Ормузского пролива.

Об этом пишет официальный аккаунт Вооруженных сил Ирана.

Заявление Ирана

По утверждению Тегерана, инцидент произошел вблизи порта Бандар-Аббас, когда американский корабль якобы пытался приблизиться к побережью.

Иранская сторона заявляет, что их флот уничтожил судно во время этой операции, однако подробности о типе корабля или возможных потерях не обнародованы.

Отсутствие подтверждения

На данный момент нет официальных подтверждений этой информации со стороны США или независимых источников.

Это затрудняет оценку достоверности заявлений иранской стороны.

Контекст напряженности

Заявление Ирана прозвучало на фоне обострения ситуации в регионе. Ранее президент США Дональд Трамп заявлял об ослаблении военно-морских возможностей Ирана.

Кроме того, США рассматривают вопрос о блокировании Ормузского пролива из-за действий Ирана, в частности в сфере ядерной программы.

