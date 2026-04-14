Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
1 440 17

Подсанкционный танкер Китая пересек Ормузский пролив

Судно Rich Starry вышло из Персидского залива, несмотря на блокаду США

Китайский танкер Rich Starry, на который наложены санкции США, 14 апреля пересек Ормузский пролив и покинул Персидский залив.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post.

Первый прорыв блокады

Судно стало первым, которому удалось пройти пролив после введения военной блокады со стороны США.

Танкер среднего класса перевозил около 250 тысяч баррелей метанола.

Читайте: Иран заявил об уничтожении американского корабля в Ормузском проливе

Маршрут и детали рейса

Согласно данным трекинговых систем, судно было загружено в порту Хамрия в Объединенных Арабских Эмиратах.

На борту находится китайский экипаж.

Читайте также: США будут блокировать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив, - Трамп

Санкции США

Владелец судна – компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd – вместе с танкером внесены в санкционные списки США.

Причиной стало обвинение в коммерческом сотрудничестве с Ираном.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Китая будут большие проблемы, если он будет поставлять оружие Ирану, - Трамп

Другие суда в регионе

Кроме того, в направлении Персидского залива направляется еще один подсанкционный танкер – Murlikishan.

По данным аналитиков, судно планирует загрузить мазут в Ираке в ближайшие дни.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": РФ и Китай наложили вето на резолюцию Совбеза ООН относительно Ормузского пролива

Ось і вся "трампівська блокада"...
14.04.2026 12:18 Ответить
Так цей газовоз з Китаю прямує до ОАЕ!!!!
Іран тут і близько не стоїть!! Ось, як у продажних ЗМІ заголовки ліплять, ************ мацкоувскія!!
Таблиця множення для дурнів і хайп!
14.04.2026 12:27 Ответить
"Так цей газовоз з Китаю прямує до ОАЕ"

"Власник судна - компанія Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd - разом із танкером внесені до санкційних списків США"
14.04.2026 12:53 Ответить
"У мене завжди були чудові відносини з президентом Сі. Він мене завжди поважав. Китай це наш найбільший економічний партнер. Ну то й що, шо там якийсь один жалюгідний танкер пройшов??? Це взагалі ні про що! Дяку за увагу до цього питання. Ваш улюблений президент Д.Д.Т."
14.04.2026 12:21 Ответить
Це свої - їх блокада трумпівська не стосується.
14.04.2026 12:22 Ответить
❗️Іран виставив мільярдні рахунки сусідам: Тегеран вимагає компенсацій від арабських країн за допомогу США

Ісламська Республіка офіційно перейшла до мови фінансових ультиматумів, звинувативши п'ять арабських держав у пособництві США та Ізраїлю.

Представник Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані назвав Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ та Йорданію співучасниками військової операції проти Тегерана. За словами іранських дипломатів, ці країни надали свою територію або підтримку західним силам, що є прямим порушенням міжнародного права.

Тепер Тегеран вимагає від сусідів «повного відшкодування» всіх матеріальних та моральних збитків, завданих під час бойових дій. Цей крок фактично спалює мости для дипломатичного врегулювання в регіоні та ставить Близький Схід на поріг нової ескалації.
14.04.2026 12:24 Ответить
З цього виходить що вирішенням проблеми є тільки анігіляція Ірану. І ніхто нікому вже не винен.
14.04.2026 12:32 Ответить
Один в маленькій Угорщині вже, за порад русні, натхненної прикладом аятол, вже доескалювався.
14.04.2026 12:45 Ответить
Далеко не втече !!!
14.04.2026 12:27 Ответить
Трампсу зараз не до Ормузу.
Він бухає з горя, бо Орбан програв.

Треба було зупиняти війну між Угорщиною і... ну нехай буде, Вєнгрією
а не на Іран лізти

кажете, Угорщина = Вєнгрія!!?
а какая разніця... тим паче для Трампса
14.04.2026 12:27 Ответить
якщо США сцикотно реально протистояти Китаю, то прийшов час домовлятися
14.04.2026 12:27 Ответить
Ну не потоплять же вони китайський танкер. Військового флоту Китаю ще там не вистачає.
14.04.2026 12:34 Ответить
Китайці сказали що вони не будуть виконувати ніяких забаганок блокаторів. В них контракти на нафту з Іраном. Ідіть усі у сраку.
14.04.2026 12:33 Ответить
рудий боїться блокувати корабль сі
14.04.2026 12:43 Ответить
Це був танкер уважаємого чєловєка.
14.04.2026 12:44 Ответить
Тромб не посміє тронути кораблі свого хазяїна
14.04.2026 12:48 Ответить
 
 