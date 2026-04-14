Подсанкционный танкер Китая пересек Ормузский пролив
Китайский танкер Rich Starry, на который наложены санкции США, 14 апреля пересек Ормузский пролив и покинул Персидский залив.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post.
Первый прорыв блокады
Судно стало первым, которому удалось пройти пролив после введения военной блокады со стороны США.
Танкер среднего класса перевозил около 250 тысяч баррелей метанола.
Маршрут и детали рейса
Согласно данным трекинговых систем, судно было загружено в порту Хамрия в Объединенных Арабских Эмиратах.
На борту находится китайский экипаж.
Санкции США
Владелец судна – компания Shanghai Xuanrun Shipping Co Ltd – вместе с танкером внесены в санкционные списки США.
Причиной стало обвинение в коммерческом сотрудничестве с Ираном.
Другие суда в регионе
Кроме того, в направлении Персидского залива направляется еще один подсанкционный танкер – Murlikishan.
По данным аналитиков, судно планирует загрузить мазут в Ираке в ближайшие дни.
Ісламська Республіка офіційно перейшла до мови фінансових ультиматумів, звинувативши п'ять арабських держав у пособництві США та Ізраїлю.
Представник Ірану в ООН Амір-Саїд Іравані назвав Бахрейн, Саудівську Аравію, Катар, ОАЕ та Йорданію співучасниками військової операції проти Тегерана. За словами іранських дипломатів, ці країни надали свою територію або підтримку західним силам, що є прямим порушенням міжнародного права.
Тепер Тегеран вимагає від сусідів «повного відшкодування» всіх матеріальних та моральних збитків, завданих під час бойових дій. Цей крок фактично спалює мости для дипломатичного врегулювання в регіоні та ставить Близький Схід на поріг нової ескалації.
