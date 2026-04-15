Обвинения Китая в оказании военной поддержки Ирану являются полностью сфабрикованными, - МИД КНР

Китай отрицает оказание помощи Ирану

В МИД Китая назвали "полностью сфабрикованными" обвинения в оказании военной помощи Ирану.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ.

Полностью сфабрикованные

"Сообщения СМИ, обвиняющие Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", - говорится в сообщении.

Китай ответит контрмерами

Кроме того, представитель МИД КНР пригрозил США "контрмерами" на фоне угроз введением тарифов.

"Если США продолжат повышение тарифов против Китая на основании этих обвинений, Китай ответит контрмерами", - отметил он.

КНР отрицает военную поддержку Ирана

Что предшествовало

  • Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.
  • Разведка считает, что Иран может использовать прекращение огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.

І це правда, Китай допомогає ху....лостану, в він вже Ірану
15.04.2026 13:01 Ответить
Злії язики - ми білі і пухнасті
15.04.2026 13:04 Ответить
Як завжди - п*здять...
15.04.2026 13:05 Ответить
КОМУ ВОНИ ЧЕШУТЬ)
15.04.2026 13:08 Ответить
"нас_там_неть" сказали китайці і хитро примружились 😏
15.04.2026 13:15 Ответить
Комуняцький Китай - це і є центр вісі зла в ********* світі
15.04.2026 13:25 Ответить
@ Повідомляється, що розвідка США п'ятий тиждень поспіль фіксує скорочення випуску на пітьмі ракетного озброєння на 28-30% та ударних БПЛА на 25-27%.
Розвідка США не вважає достовірними свідоцтва про недостатність фінансування виробництва ракет та БПЛА з боку уряду рф. Проте, відмічається дієвість далекобійних ударів України та розірвання деяких ланцюгів постачання комплектуючих, у тому числі з Китаю.
15.04.2026 13:25 Ответить
 
 