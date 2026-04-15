Обвинения Китая в оказании военной поддержки Ирану являются полностью сфабрикованными, - МИД КНР

В МИД Китая назвали "полностью сфабрикованными" обвинения в оказании военной помощи Ирану.

Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ.

"Сообщения СМИ, обвиняющие Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", - говорится в сообщении.

Китай ответит контрмерами

Кроме того, представитель МИД КНР пригрозил США "контрмерами" на фоне угроз введением тарифов.

"Если США продолжат повышение тарифов против Китая на основании этих обвинений, Китай ответит контрмерами", - отметил он.

