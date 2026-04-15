Обвинения Китая в оказании военной поддержки Ирану являются полностью сфабрикованными, - МИД КНР
В МИД Китая назвали "полностью сфабрикованными" обвинения в оказании военной помощи Ирану.
Об этом заявил официальный представитель министерства иностранных дел Китая Линь Цзянь, сообщает Цензор.НЕТ.
Полностью сфабрикованные
"Сообщения СМИ, обвиняющие Китай в оказании военной поддержки Ирану, являются полностью сфабрикованными", - говорится в сообщении.
Китай ответит контрмерами
Кроме того, представитель МИД КНР пригрозил США "контрмерами" на фоне угроз введением тарифов.
"Если США продолжат повышение тарифов против Китая на основании этих обвинений, Китай ответит контрмерами", - отметил он.
Что предшествовало
- Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.
- Разведка считает, что Иран может использовать прекращение огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая будут "большие проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.
