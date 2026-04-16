ВМС США розпочали розмінування Ормузької протоки, – Politico

Військово-морські сили США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

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Масштаб операції

У регіоні вже перебуває понад десяток американських військових кораблів, ще більше прямують до Перської затоки.

Основне завдання – забезпечити безпеку судноплавства та обмежити можливості Ірану в акваторії.

Крім блокування судноплавства, сили США виконують функції тральщиків, використовуючи надводні кораблі, гелікоптери та підводні безпілотники.

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Які сили залучені

До операції долучені кораблі класу Avenger – USS Chief і USS Pioneer, які вирушили з Сінгапуру 10 квітня.

Також до регіону можуть повернутися прибережні бойові кораблі, що базуються в Бахрейні та оснащені обладнанням для пошуку мін.

До операції активно залучаються безпілотні системи, зокрема підводні дрони Knifefish і Kingfish, які використовують сонар для виявлення загроз.

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Складність розмінування

Експерти зазначають, що пошук мін є складним і тривалим процесом.

Очищені ділянки можуть бути швидко заміновані повторно невеликими іранськими човнами, що ускладнює операцію.

Іран здатний застосовувати різні типи мін – донні, прив’язані до якорів або такі, що дрейфують разом із течією.

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Поточна ситуація

Наразі американські сили не виявили жодної міни, однак судноплавство в протоці майже зупинилося через високі ризики.

Комерційні перевізники уникають цього маршруту, очікуючи стабілізації ситуації.

Прогнози

За оцінками аналітиків, очищення морських коридорів може зайняти кілька тижнів.

У разі відсутності мін створення безпечного маршруту для суден може тривати лише кілька днів.

Водночас операція потребує постійного контролю, оскільки загроза повторного мінування залишається високою.

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