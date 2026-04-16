ВМС США розпочали розмінування Ормузької протоки, – Politico
Військово-морські сили США розпочали операцію з пошуку та знищення іранських морських мін в Ормузькій протоці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише Politico.
Масштаб операції
У регіоні вже перебуває понад десяток американських військових кораблів, ще більше прямують до Перської затоки.
Основне завдання – забезпечити безпеку судноплавства та обмежити можливості Ірану в акваторії.
Крім блокування судноплавства, сили США виконують функції тральщиків, використовуючи надводні кораблі, гелікоптери та підводні безпілотники.
Які сили залучені
До операції долучені кораблі класу Avenger – USS Chief і USS Pioneer, які вирушили з Сінгапуру 10 квітня.
Також до регіону можуть повернутися прибережні бойові кораблі, що базуються в Бахрейні та оснащені обладнанням для пошуку мін.
До операції активно залучаються безпілотні системи, зокрема підводні дрони Knifefish і Kingfish, які використовують сонар для виявлення загроз.
Складність розмінування
Експерти зазначають, що пошук мін є складним і тривалим процесом.
Очищені ділянки можуть бути швидко заміновані повторно невеликими іранськими човнами, що ускладнює операцію.
Іран здатний застосовувати різні типи мін – донні, прив’язані до якорів або такі, що дрейфують разом із течією.
Поточна ситуація
Наразі американські сили не виявили жодної міни, однак судноплавство в протоці майже зупинилося через високі ризики.
Комерційні перевізники уникають цього маршруту, очікуючи стабілізації ситуації.
Прогнози
За оцінками аналітиків, очищення морських коридорів може зайняти кілька тижнів.
У разі відсутності мін створення безпечного маршруту для суден може тривати лише кілька днів.
Водночас операція потребує постійного контролю, оскільки загроза повторного мінування залишається високою.
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